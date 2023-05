'दिल दे बैठा' के नए म्यूजिकल ट्रीट के लिए अफरोज अली को 'जोश' ने किया टीम में शामिल, फैन्स का मिला जबरदस्त सपोर्ट

By अंजली चौहान | Published: May 30, 2023 10:32 AM

अफरोज अली एक स्वतंत्र कलाकार, 2012 से गाने लिख रहे हैं और इन्हें फैन्स का जबरदस्त सपोर्ट भी मिला है।

photo credit: youtube