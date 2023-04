Indian Idol 13: अयोध्या नगरी से आकर मुंबई में कैसे ऋषि सिंह के सिर सजा सुरों का सरताज? बेहद दिलचस्प है इंडियन आइडल 13 के इस विनर की कहानी

Highlights इंडियन आइडल 13 के विनर बने ऋषि सिंह वह ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और एक नई कार अपने साथ ले गए। ऋषि सिंह अयोध्या के रहने वाले हैं

मुंबई : टेलीविजन जगत के मशहूर शो इंडियन आइडल 13 के विजेता का ऐलान आखिरकार हो गया है। कई महीनों तक चले इस शो में सबको पीछे छोड़ ऋषि सिंह ने विनर की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अयोध्या के रहने वाले ऋषि ने 25 लाख के पुरस्कार के साथ चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की है।

वहीं, कोलकाता की देबोस्मिता रॉय फर्स्ट रनर अप रहीं। ऋषि के विजेता बनने के साथ ही उनके दोस्त और माता-पिता की खुशी सातवें आसमान पर है। मगर ऋषि को ये सफलता ऐसे ही नहीं मिली है, अपनी कड़ी मेहनत के दम पर ऋषि ने ट्रॉफी अपने नाम की।

Sab pe chalaake apna jaadu, Rocking Rishi ne jeeta sirf humaara dil hi nahi balki Indian Idol ki ye trophy bhi.

A well-deserved contestant of the Indian Idol Season 13.



Congratulations, Rishi! 🤩✨#IndianIdol13#IndianIdol#IndianIdolTheDreamFinalepic.twitter.com/M9sEU2Kzx9