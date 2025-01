Hrithik Roshan: चौंक गया था जब मेरे पिता ने कहा 'कहो ना... प्यार है', मेरे साथ बना रहे हैं...

Hrithik Roshan: बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने बताया कि जब उनके पिता राकेश रोशन ने उन्हें कहा कि वह उनके साथ 'कहो ना...प्यार है' बनाएंगे तो वह दंग रह गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह फिल्म शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे बड़े सितारों के लिए लिखी जा रही है। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित, 'कहो ना... प्यार है' 2000 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म से ऋतिक रोशन के करियर की शानदार शुरुआत हुई थी। ऋतिक की फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल की यात्रा का जश्न मनाने के लिए, इस फिल्म को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है। बृहस्पतिवार शाम को एक विशेष 'फैन स्क्रीनिंग' में देश भर से प्रशंसक इस लोकप्रिय फिल्म को देखने के लिए एकत्रित हुए।

Music, movie magic, and unforgettable moments. The Roshans open their hearts on their journey in Indian cinema ✨🎬

Watch The Roshans, out 17 January, only on Netflix.#TheRoshansOnNetflixpic.twitter.com/3ZveMg16cl