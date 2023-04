कानूनी पचड़े में फंसे रैपर हनी सिंह, लगा अपहरण और मारपीट करने का आरोप

Highlights रैपर हनी सिंह कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। एक इवेंट मैनेजर ने गायक पर मारपीट और अपहरण का आरोप लगाया है। हनी सिंह इन दिनों अपने एल्बम हनी सिंह 3।0 का प्रमोशन कर रहे हैं।

मुंबई: रैपर हनी सिंह कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। एक इवेंट मैनेजर ने गायक पर मारपीट और अपहरण का आरोप लगाया है। एक इवेंट कंपनी के मालिक विवेक रमन नाम के शख्स ने हनी सिंह के खिलाफ मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, "विवेक रमन नाम के शख्स ने यो यो हनी सिंह और अन्य के खिलाफ मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है।"

एएनआई ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया, "एक इवेंट कंपनी के मालिक विवेक रमन ने यो यो हनी सिंह और अन्य के खिलाफ अपहरण, उन्हें बंदी बनाकर रखने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है।" हनी सिंह द्वारा मॉडल टीना थडानी के साथ रिश्ता खत्म करने के एक दिन बाद यह खबर सामने आई। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, दोनों न केवल अलग रह रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर चुके हैं।

Maharashtra | A person named Vivek Raman has given a written complaint against Yo Yo Honey Singh and others at the BKC police station in Mumbai. Vivek Raman, the owner of an event company, has lodged a complaint against Yo Yo Honey Singh and others for kidnapping, keeping him…