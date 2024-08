हिना खान ने की बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना, कहा- 'किसी भी समुदाय को ऐसे भयावह कृत्य से नहीं गुजरना चाहिए'

Highlights हिना से पहले कंगना रनौत ने बांग्लादेश की हालिया उथल-पुथल और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश का घटनाक्रम सभी इस्लामी गणराज्यों की विशेषता है, जहां हमेशा अन्य धर्मों को खत्म करने के प्रयास होते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा, "भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामी गणराज्यों की मूल मातृभूमि है।"

मुंबई: 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पिछले हफ्ते देश छोड़कर भाग गईं। वहीं, बांग्लादेश में अशांति के बीच एक्ट्रेस हिना खान ने बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर ट्वीट किया है।

उन्होंने कहा, "हर निर्दोष की मौत मानवता की मौत है, चाहे वह किसी भी देश, जाति या धर्म का हो। किसी भी समुदाय को इस तरह के भयावह कृत्य से नहीं गुजरना चाहिए, जो गलत है वह गलत है। किसी भी देश के अल्पसंख्यकों का संरक्षण उनके सामूहिक समुदाय के स्वभाव का प्रतीक है।"

Every innocent death is the death of Humanity no matter what country caste or religion. No community should go through such Horrific acts, what’s wrong is wrong. Preservation of Minorities of any country is the symbol of there collective communities nature. My heart goes out…

हिना ने आगे कहा, "मेरा दिल दुनिया भर में पीड़ित हर व्यक्ति के लिए दुखी है क्योंकि मेरे लिए मानवता सबसे पहले आती है। मैं प्रार्थना करती हूं कि बांग्लादेश के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक अपने देश में सुरक्षित रहें।"

हिना से पहले कंगना रनौत ने बांग्लादेश की हालिया उथल-पुथल और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश का घटनाक्रम सभी इस्लामी गणराज्यों की विशेषता है, जहां हमेशा अन्य धर्मों को खत्म करने के प्रयास होते रहते हैं।

शेख हसीना के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के एक दिन बाद जब पत्रकारों ने उनसे पड़ोसी देश की स्थिति पर टिप्पणी करने के लिए कहा तो अभिनेता-राजनेता ने यह टिप्पणी की।

कंगना ने भी हाल ही में ट्वीट किया था, "मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, खुद मुसलमान भी नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भाग्यशाली हैं कि हम राम राज्य में रह रहे हैं।"

Bharat is the original motherland of all Islamic Republics around us. We are honoured and flattered that honourable Prime Minister of Bangladesh feels safe in Bharat but all those who live in India and keep asking why Hindu Rashtra? Why Ram Rajya? Well it is evident why!!!

No… https://t.co/wMqlpBquUo