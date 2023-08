'Gadar 2' Review: एकबार फिर 'तारा सिंह' बॉक्स ऑफिस पर 'गदर 2' मचाने को तैयार, यूजर फिल्म को लेकर दे रहे हैं जबरदस्त प्रतिक्रिया

Highlights फिल्म के रिलीज होने पर, फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया मिल रही है मशहूर फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को 5 से 4.5 स्टार दिए हैं 'गदर 2' में अमीषा पटेल, सनी देओल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिका में हैं

'Gadar 2' Film Review: अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 'गदर 2' 11 अगस्त, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। 2001 की फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' की अगली कड़ी के रूप में काम करते हुए, इस फिल्म ने सनी देओल और अमीषा पटेल को उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाओं को फिर से वापस लाया, जिससे महत्वपूर्ण प्रत्याशा पैदा हुई। रिलीज होने पर, फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया मिल रही है।

वहीं मशहूर फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को 5 से 4.5 स्टार दिए हैं। उनके मुताबिक, 'गदर 2' पुराने ज़माने का देसी मनोरंजन है... सन्नी देओल प्रतिशोध के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं... वह हमेशा की तरह बेहद धाकड़ हैं...यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर पैदा करेगी... जबरदस्त रिकॉल वैल्यू के साथ देशभक्ति का स्वाद आएगा इसे एक बड़ा धन-स्पिनर बनाएं।

समीक्षक ने आगे फिल्म की तारीफ में लिखा, 'गदर 2' भारी उम्मीदों पर खरा उतरती है... इसमें सब कुछ है: ड्रामा, इमोशन, एक्शन, दो खूबसूरत गाने (पहले भाग से) और हैंड पंप सीक्वेंस, निश्चित रूप से...अनिल शर्मा यह सुनिश्चित करते हैं कि वह शेल्फ पर हर सामग्री को पैक करके बनाए। बड़े परदे का मनोरंजनकर्ता। फिल्म में उत्कर्ष शर्मा बहुत अच्छा करते हैं और अमीषा पटेल और सिमरतकौर भी... मनीष वाधवा शीर्ष पर हैं, लेकिन यह इस शैली की फिल्म में काम करते हैं। अंत में उन्होंने डायरेक्शन को लेकर कहा कि, गदर 2 को कम अवधि और कुछ अधिक लंबे दृश्यों के साथ पूरा किया जा सकता था।

#OneWordReview...#Gadar2: BLOCKBUSTER.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️½#Gadar2 is old-school desi entertainment at its best… #SunnyDeol returns to the big screen with a vengeance… He is as ferocious as ever… #Gadar2 will create #Gadar at the #BO… The patriotic flavour coupled with… pic.twitter.com/nA1yY79p6B