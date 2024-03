ISPL मैच के दौरान मुनव्वर फारुकी के साथ क्लोज होने पर यूजर्स ने ली चुटकी, भड़के एल्विश यादव ने ट्रॉलर्स को सुनाई खरी खोटी; वीडियो वायरल

मुंबई: बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव और बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारुकी की बॉन्डिंग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों ने एल्विश की मुश्किले बढ़ा दी है और वह सोशल मीडिया यूजर्स के ट्रोल का शिकार हो गए हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया। हालांकि, इन ट्रोल्स का जल्द ही एल्विश यादव ने करारा जवाब दिया।

द खबरी की रिपोर्ट के अनुसार, एल्विश ने ट्रोल्स की आलोचना की और कहा कि वह एक ऐसे कार्यक्रम में कैसे असभ्य दिख सकते हैं या लड़ाई में शामिल हो सकते हैं जो एक चैरिटी मैच के लिए आयोजित किया गया है और जिसमें इतनी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। एल्विश ने कहा कि वास्तव में, उन्हें मुनव्वर के बारे में कुछ चीजें पसंद नहीं आ सकती हैं और यहां तक ​​कि मुनव्वर को भी उनके बारे में कुछ चीजें पसंद नहीं आ सकती हैं।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वे सार्वजनिक मंच पर मिलेंगे तो वे एक-दूसरे से नजरें नहीं मिलाएंगे। एल्विश ने यहां तक कहा कि क्या मैं मिलकर गाली-गलौच करूंगा, अगर मैं किसी मंच पर मिलूंगा तो ऐसे मुलाकात करूंगा न कि कोई असभ्य व्यवहार करूंगा।

एल्विश के इ बयानों से साफ है कि वह ट्रोलर्स से काफी परेशान हो गए थे जिसके बाद उन्होंने खुद मामले में अपनी सफाई दी है।

#ElvishYadav reply to haters who were abusing him for the cricket match



"It was a charity match, everyone was doing everything sportingly, how can anyone expect me to bring personal hate and play spoil sport?. Everyone was chilling so was i.



Brilliant answer to haters pic.twitter.com/HsoOjOnMzl