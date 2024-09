दिलजीत दोसांझ ने UK कॉन्सर्ट में पहली बार दिखाई परिवार की झलक, गले लागते ही सिंगर हुआ भावुक

Diljit Dosanjh:पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ की पॉपुलैरिटी न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में है। सिंगर के फैन्स की लंबी लिस्ट है जिसमें देश-विदेश के लोग शामिल है यही वजह है कि दिलजीत विदेशों में अपने कॉन्सर्ट करते हैं। हाल ही में दिलजीत यूके में अपना सिंगिग प्रोग्राम करने पहुंचे हुए हैं। इस कॉन्टर्स का सबसे दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में सिंगर ने पहली बार अपने परिवार को दुनिया से मिलवाया है। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, दिलजीत दोसांझ जो हमेशा अपने परिवार को कैमरे और लाइमलाइट से दूर रखते हैं, आखिरकार उन्होंने अपने परिवार की झलक दिखा दी है।

Emotional moment as Diljit Dosanjh introduces his mother and sister to his fans during a live concert. pic.twitter.com/XQIKcCim55