Covid-19: कार्तिक आर्यन, कैटरीना कैफ, आदित्य रॉय कपूर के बाद शाहरुख खान कोविड पॉजिटिव, सीएम ममता ने की पुष्टि, कहा-जल्द ठीक हो जाओ

Covid-19: सुपरस्टार शाहरुख खान कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले कार्तिक आर्यन, कैटरीना कैफ, आदित्य रॉय कपूर और अक्षय कुमार भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाहरुख खान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि अभी पता चला कि हमारे ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सुपरस्टार के लिए सबसे तेजी से ठीक होने की प्रार्थना करें। ठीक हो जाओ शाहरुख! जल्द से जल्द!" शाहरुख और उनके प्रतिनिधियों ने अभी तक इन खबरों की पुष्टि नहीं की है। यह खबर शाहरुख द्वारा एटली द्वारा निर्देशित अपनी अखिल भारतीय फिल्म जवान की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है।

उनकी झोली में पठान और राजकुमार हिरानी की डंकी भी है। यही कारण है कि कैटरीना शनिवार को IIFA 2022 समारोह में शामिल नहीं हुईं, जहां उनके पति, अभिनेता विक्की कौशल को सरदार उधम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। कैटरीना और विक्की को 25 मई को फिल्म निर्माता करण जौहर की जन्मदिन की पार्टी में एक साथ देखा गया था।

Just came to know that our Brand Ambassador Shahrukh Khan has been detected covid positive. Pray fastest recovery for the superstar. Get well Shahrukh! Spring back asap!