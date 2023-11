Box Office Collection Day 7: 'टाइगर 3' 350 करोड़ रुपये के आंकड़ें को छुआ, विश्व भर में कर ही कमाल

Highlights बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 ने 350 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की भारत और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच होने के बावजूद कर रही है बेहतर परफॉर्म इसके साथ ही सलमान ने कहा भारत विश्वकप जीतेगा

नई दिल्ली: सलमान खान और कटरीना कैफ अभिनीत टाइगर 3 ने कुल 350 करोड़ रुपये के आंकड़ें को पार कर लिया है। यह पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई है। फिल्म 'टाइगर 3' दिवाली के खास मौके पर रिलीज हुई थी। इससके साथ ही फिल्म ने वैश्विक रूप से कुल 357 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।

यश राज फिल्म के अनुसार, टाइगर 3 ने भारत में नेट बॉक्स ऑफिस 220 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मनीश शर्मा निर्देशित फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 89 करोड़ रुपए की कुल कमाई की है। 'टाइगर 3' का रविवार का कलेक्शन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आईसीसी विश्व कप फाइनल से प्रभावित हो सकता है। सलमान खान ने हाल ही में क्रिकेट विश्व कप के दौरान फिल्म रिलीज होने और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की बात कही थी।

टाइगर 3 यशराज फिल्म्स के विस्तारित जासूसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसमें इमरान हाशमी मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में हैं और कलाकारों में रेवती, रिद्धि डोगरा, विशाल जेठवा, कुमुद मिश्रा और रणवीर शौरी भी हैं। कर्नल लूथरा के रूप में आशुतोष राणा और पठान के मुख्य किरदार के रूप में शाहरुख खान ने फिल्म में कैमियो किया है।

एएनआई के अनुसार एक फैन इवेंट में सलमान खान ने कहा, "हर गेम इंडिया जीती है और इस दौरान हम आए तो, जो हमारा कलेक्शन रहा वो बहुत ही अच्छा है। इंडिया अब (वर्ल्ड कप) जीत जाएगी और उसके बाद आप सब वापस थिएटर्स में।"

#Tiger3 is just 3 days away! See you in cinemas. Releasing on this Sunday, 12th November in Hindi, Tamil & Telugu.



Book your tickets now: https://t.co/LmS3B9HnoW | https://t.co/1PdO1AosV4#KatrinaKaif | @emraanhashmi | #ManeeshSharma | @yrf | #YRF50 | #YRFSpyUniversepic.twitter.com/KPp4ivDdG8