Bawaal: वरुण धवन और जाहन्वी कपूर की फिल्म 'बवाल' को लेकर खड़ा हुआ विवाद, फिल्म में दिखाए एक सीन को लेकर इजरायल ने जताई आपत्ति

Highlights फिल्म बवाल को लेकर खड़ा हुआ विवाद इजराइल ने जताई आपत्ति फिल्म में विश्व युद्ध 2 के सीन को लेकर आपत्ति

Bawaal:वरुण धवन और जाहन्वी कपूर की हालिया रिलीज फिल्म 'बवाल' को लेकर विवाद सामने आया है। जहां भारतीय फैन्स को फिल्म पसंद आ रही है वहीं, इजरायल दूतावास ने फिल्म को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म को लेकर इजरायली दूतावास ने कहा, ''इजरायली दूतावास हालिया फिल्म 'बवाल' में होलोकॉस्ट के महत्व को तुच्छ बताए जाने का विरोध किया है।"

फिल्म बवाल हाई स्कूल के इतिहास के शिक्षक अजय दीक्षित (वरुण धवन) और उनकी पत्नी निशा (जाह्नवी कपूर) का अनुसरण करता है क्योंकि वे यूरोप दौरे पर जाते हैं, जहां वे ऑशविट्ज़ और एम्स्टर्डम में ऐनी फ्रैंक के घर सहित प्रमुख विश्व युद्ध 2 स्थलों का दौरा करते हैं। फिल्म में वर्ल्ड वॉर 2 के सीन दिखाए गए है जिन्हें लेकर विवाद पैदा हुआ है।

दरअसल सीन में वैवाहिक कलह की तुलना ऑशविट्ज़ से और लालची लोगों की तुलना हिटलर से की गई है। इसमें जान्हवी और वरुण को एक फंतासी सीक्वेंस में नाजी शिविर में धारीदार पायजामा में दिखाया गया है।

फिल्म के सीन में जाहन्वी कहती है कि हम सबकुछ हद तक हिटलर की तरह है और हर रिश्ता अपने ऑस्चविच से गुजरता है। मूवी में गैस चैंबर में जो क्रूरता दिखाई गई है उसका इस्तेमाल दोनों के रिश्ते में बदलाव के तौरा पर उपयोग किया गया है और इसी को लेकर आपत्ति जताई गई है।

दूतावास ने ट्विटर पर विरोध जताते हुए कहा कि बवाल में होलोकॉस्ट के महत्व को तुच्छ दिखाया गया जो परेशान करने वाला है। फिल्म में कुछ शब्दावली के उपयोग में गलत विकल्प था, और हालांकि हम मानते हैं कि कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, हम उन सभी से आग्रह करते हैं जो होलोकॉस्ट की भयावहता के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं, वे इसके बारे में खुद को शिक्षित करें।

