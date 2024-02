आमिर खान के बचाव में उतरी एक्स वाइफ किरण राव, संदीप रेड्डी वांगा को दिया जवाब

Highlights भारतीय फिल्मों में स्त्री द्वेष के बारे में किरण राव के बयान पर संदीप रेड्डी वांगा की प्रतिक्रिया किरण राव को टीम एनिमल की प्रतिक्रिया किरण राव का कहना है कि संदीप रेड्डी वांगा को आमिर खान से मैन-टू-मैन बात करनी चाहिए

मुंबई:रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल जबसे रिलीज हुई है तब से लेकर फिल्म इंडस्ट्री दो भागों में बंट गई है। बीटाउन की कई हस्तियां आगे आई हैं और फिल्म के खिलाफ बोली हैं तो कई ने उनका समर्थन में किया है। इस बीच, आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव ने फिल्म एनिमल को घेरने का काम किया है। जिसके बाद हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्ममेकर ने साफ किया कि उन्होंने कभी किसी फिल्म का नाम नहीं लिया लेकिन अब, एनिमल टीम ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस पर प्रतिक्रिया दी है।

किरण ने तर्क दिया कि आमिर खान उन कुछ अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपने पिछले काम में स्त्री द्वेष के लिए माफी मांगी है। उन्होंने दावा किया कि अपने टीवी शो सत्यमेव जयते के एक एपिसोड में, उन्होंने इंद्र कुमार की 1990 की रोमांटिक फिल्म दिल में उन पर और माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए विचारोत्तेजक गीत खंबे जैसी खड़ी है के लिए रिकॉर्ड पर माफी मांगी थी। किरण ने साक्षात्कार में कहा, “ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने काम को पीछे मुड़कर देखते हैं और पीछे मुड़कर देखने पर कुछ समस्याग्रस्त करने के लिए माफी मांगते हैं। और यह वास्तव में प्रशंसनीय है।”

किरण का कहना है कि संदीप और आमिर को आमने-सामने बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर मिस्टर वांगा को आमिर से कुछ कहना है, तो उन्हें उन्हें सीधे-सीधे बताना चाहिए। मैं आमिर या आमिर खान के काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूं।' मैं चाहती हूं कि रेड्डी अपने प्रश्न सीधे श्री खान से पूछें।"

साक्षात्कार में, किरण ने यह भी स्पष्ट किया कि जब उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में स्त्री द्वेष को संबोधित किया तो उन्होंने कभी भी सीधे तौर पर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका काम नहीं देखा है, इसलिए न जाने क्यों वह यह मान लेंगे कि उन्होंने अपनी आलोचना उनकी फिल्मों की ओर निर्देशित की है। किरण ने कहा कि वह हमेशा स्त्रीद्वेष पर हमला करती रही हैं और ऐसा करना जारी रखेंगी।

'एनिमल द फिल्म' नाम से एनिमल के आधिकारिक हैंडल ने अपने एक्स हैंडल पर एक प्रसिद्ध मनोरंजन साइट का लिंक साझा किया, जिसमें किरण राव का बयान था। आगे, उन्होंने लिखा, “हम या हमारे निर्देशक श्री @इमवांगासनदीप कोई धारणा नहीं बना रहे हैं मिस @किरानराव! यह एक बहुत बड़े मीडिया चैनल द्वारा रिपोर्ट किया गया तथ्य है।"

We neither our Director Mr @imvangasandeep are making any assumptions Miss @ikiranrao !

It’s a fact reported by a very big media channel.



Article Link 👇🏼https://t.co/dLKVn5pPO4pic.twitter.com/lJcLHmHwGJ