Anant Ambani Radhika Merchant: अनंत अंबानी के ठुमके पर राधिका हुई दीवानी, सलमान-अनंत ने लूटी महफिल, देखें वीडियो

Anant Ambani Radhika Merchant: अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में शुक्रवार रात को मुंबई में शुरू हो गई। रस्में एक भव्य संगीत समारोह के साथ शुरू हुई। इस पार्टी में बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद थीं, जिसमें जस्टिन बीबर ने एक खास परफॉरमेंस दी। ग्लोबल पॉप सेंसेशन के शानदार एक्ट के अलावा, कई बॉलीवुड हस्तियों ने देसी मस्ती के लिए मंच संभाला।

You gotta admire the Ambani Family Enthusiasm 😂😂 Anant Ambani Radhika Merchant Pre Wedding continues with Whole Family Dance at the Sangeet Ceremony