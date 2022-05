'अमिताभ बच्चन, अजय, रणवीर और शाहरुख पर तंबाकू-गुटखा को बढ़ावा देने का आरोप'; बिहार की अदालत में अभिनेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज

By अनिल शर्मा | Published: May 20, 2022 09:31 AM

बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, रणवीर सिंह के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुकदमा दर्ज कराया है।

'अमिताभ बच्चन, अजय, रणवीर और शाहरुख पर तंबाकू-गुटखा को बढ़ावा देने का आरोप'; बिहार की अदालत में अभिनेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज