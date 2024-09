'इमरजेंसी' विवाद के बीच कंगना रनौत ने नई फिल्म की अनाउंस, 'भारत भाग्य विधाता' फिल्म में आएंगी नजर

Bharat Bhhagya Viddhaata: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की घोषणा की है। एक्ट्रेस ने नई फिल्म की घोषणा ऐसे समय में कि है जब उनकी फिल्म इमरजेंसी के रिलीज को लेकर भारी बवाल खड़ा हुआ है। 3 सितंबर यानी आज कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैन्स को बताया कि वह 'भारत भाग्य विधाता' में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

कंगना ने पोस्ट में लिखा, "बड़े पर्दे पर वास्तविक जीवन की वीरता के जादू का अनुभव करें! प्रतिभाशाली निर्माता जोड़ी बबीता आशिवाल और आदि शर्मा और दूरदर्शी निर्देशक-लेखक मनोज तपाड़िया के साथ गुमनाम नायकों को सिनेमाई श्रद्धांजलि, भारत भाग्य विधाता की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। #भारत भाग्य विधाता दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ने का वादा करती है, जो आशा, साहस और लचीलेपन की भावना को प्रेरित करती है।"

उन्होंने लिखा कि मनोज तपाड़िया फिल्म का निर्देशन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बबीता आशिवाल (यूनोइया फिल्म्स) और आदि शर्मा (फ्लोटिंग रॉक्स एंटरटेनमेंट) द्वारा निर्मित, 'भारत भाग्य विधाता' "उन लोगों पर केंद्रित है जिनके बिना देश का काम करना बंद हो जाएगा - मजदूर वर्ग के नायक, ब्लू-कॉलर कर्मचारी।"

Experience the magic of real-life heroism on the big screen!

Ecstatic to announce Bharat Bhhagya Viddhata, a cinematic tribute to the unsung heroes, with talented producer duo Babita Ashiwal & Adi Sharmaa, and visionary director-writer Manoj Tapadia.

