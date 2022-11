सेना के बयान पर ऋचा चड्ढा के विवादित ट्वीट को लेकर अक्षय कुमार को हुआ दुख, कहा- वो हैं तो आज हम हैं

Highlights अक्षय कुमार ने अभिनेत्री के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, यह देखकर दुख होता है उन्होंने कहा- हमें कभी भी अपने सशस्त्र बलों के प्रति कृतघ्न नहीं होना चाहिए अभिनेत्री अपने विवादित ट्वीट के लिए मांग चुकी हैं मांफी, हटा चुकी हैं ट्वीट

मुंबई: सेना के बयान पर विवादित ट्वीट करने वाली फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की चौतरफा कड़ी आलोचना हो रही है। अभिनेत्री ने भले ही अपने विवादित ट्वीट पर माफी मांग ली हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें लोगों की आलोचना का शिकार झेलना पड़ रहा है। आलोचना करने वालों में राजनीतिक हस्तियों से लेकर फिल्म जगत के सितारे भी शामिल हैं। गुरुवार को बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा के विवादित ट्वीट पर दुख जताया।

अक्षय कुमार ने अभिनेत्री के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, "यह देखकर दुख होता है। हमें कभी भी अपने सशस्त्र बलों के प्रति कृतघ्न नहीं होना चाहिए। वो हैं तो आज हम हैं।" अपने इस ट्वीट में उन्होंने हाथ जोड़ते हुए इमोजी भी शेयर की।

आपको बता दें कि अभिनेत्री ने अपने ट्वीट में गलवान घाटी में 2020 में हुए संघर्ष का जिक्र करने वाले विवादित ट्वीट को लेकर माफी मांग ली है। साथ ही वह अपना विवादित ट्वीट भी हटा चुकी हैं। ट्वीट में फिल्म अभिनेत्री ने सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर जवाब दिया था। सैन्य अधिकारी ने अपने बयान में कहा था कि भारतीय सेना पीओके पर पुन: नियंत्रण के लिए सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। इस पर प्रतिक्रिया में रिचा ने लिखा, गलवान हाय कह रहा है।

Hurts to see this. Nothing ever should make us ungrateful towards our armed forces. Woh hain toh aaj hum hain. 🙏 pic.twitter.com/inCm392hIH