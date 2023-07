मणिपुर की घटना पर अक्षय कुमार ने की खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, जानें अन्य सेलेब्स की राय

Highlights मणिपुर में हिंसा भड़के करीब तीन महीने बीत चुके हैं। ट्विटर पर अक्षय ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता दिखाने वाले ग्राफिक फुटेज को देखने के बाद अपना अविश्वास और घृणा व्यक्त की। अक्षय कुमार ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीडियो देखकर हिल गया, घृणा हुई।

नई दिल्ली:मणिपुर में हिंसा भड़के करीब तीन महीने बीत चुके हैं। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में महिलाओं को नग्न घुमाते हुए और उनके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करते हुए दिखाए जाने पर व्यापक आक्रोश फैल गया है। यह घटना कथित तौर पर पूर्वोत्तर राज्य में दंगे भड़कने के एक दिन बाद 4 मई को कांगपोकपी जिले में हुई थी।

इसी क्रम में अब तमाम बॉलीवुड कलाकार ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, जिनमें अक्षय कुमार, ऋचा चड्ढा और रेणुका सहाने पूर्वोत्तर राज्य में अराजकता पर अपनी राय देने वाले पहले लोगों में से कुछ हैं। ट्विटर पर अक्षय ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता दिखाने वाले ग्राफिक फुटेज को देखने के बाद अपना अविश्वास और घृणा व्यक्त की।

Shaken, disgusted to see the video of violence against women in Manipur. I hope the culprits get such a harsh punishment that no one ever thinks of doing a horrifying thing like this again. — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 20, 2023

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीडियो देखकर हिल गया, घृणा हुई। मुझे उम्मीद है कि दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कोई दोबारा ऐसी खौफनाक हरकत करने के बारे में न सोचे।" वहीं, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा, "शर्मनाक! भयानक! अधर्म!"

रेणुका सहाने ने सवाल करते हुए ट्वीट किया, "क्या मणिपुर में अत्याचार रोकने वाला कोई नहीं है? यदि आप दो महिलाओं के उस परेशान करने वाले वीडियो से अंदर तक नहीं हिले हैं, तो क्या खुद को इंसान कहना भी सही है, भारतीय या इंडियन तो छोड़ ही दें!"

Is there no one to stop the atrocities in Manipur? If you are not shaken to the core by that disturbing video of two women, is it even right to call oneself human, let alone Bharatiya or Indian! — Renuka Shahane (@renukash) July 19, 2023

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "हमारे देश में कहीं भी, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ ऐसा होता है, यह सामूहिक रूप से हम सभी के लिए शर्म की बात है! जब मैंने वह वीभत्स वीडियो देखा, तो मैंने देखा कि घृणित भारतीय पुरुषों की एक भीड़ दो असहाय भारतीय महिलाओं को नग्न कर रही थी, उनके साथ अपमानजनक तरीके से छेड़छाड़ कर रही थी, और उनके घृणित कार्य को विजयी रूप से फिल्मा रही थी!"

Wherever in our country and whichever Indian citizen it happens with, it is a shame for all of us collectively! When I saw the vile video, I only saw a mob of disgusting INDIAN MEN parading two helpless INDIAN WOMEN naked, molesting them outrageously, and filming their despicable… https://t.co/yWolfKNE9P — Renuka Shahane (@renukash) July 20, 2023

उन्होंने आगे लिखा, "कृपया इस बाएँ, दाएँ, केंद्र, भाषा, धर्म और राज्य के आख्यान से ऊपर उठें! केवल पूरी तरह से भ्रष्ट लोग ही इस तरह के अपराधों के गलत होने के बारे में सोचने से पहले किसी महिला की जातीयता या धर्म को देखेंगे।"

