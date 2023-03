अजय देवगन की 'भोला' पठान के बाद 2023 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनी, पहले दिन की इतने करोड़ की कमाई

Highlights भोला रामनवमी के मौके पर देशभर में रिलीज हुई। भोला ने पहले दिन कुल 11.20 करोड़ा का कलेक्शन किया। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों ने सराहा है।

Bholaa Box Office Collection Day 1: अजय देवगन स्टारर एक्शन एडवेंचर 'भोला' का बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती कारोबार काफी शानदार रहा। गुरुवार रामनवमी के मौके पर रिलीज हुई भोला ने पहले दिन 11.20 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है। गौरतलब है कि दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों ने भी फिल्म को सराहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, थिएटरों में सुबह और दोपहर में कम ही लोग पहुंचे लेकिन शाम के शो में दर्शकों की काफी मौजूदगी देखी गई।

फिल्मों के व्यापार पर करीब से नजर रखने वाले तरण आदर्श के मुताबिक भोला ने पीवीआर में 2.44 करोड़, इनॉक्स में 1.73 करोड़, सिनेपोलिस में 1.03 करोड़ का व्यापार किया। देशभर में इन मल्टीप्लेक्स में भोला ने कुल 5.20 करोड़ का कलेक्शन किया। कुल मिलाकर फिल्म ने 11.20 करोड़ कमाए।

तरण आदर्श ने इस साल रिलीज हुई अन्य बड़ी फिल्मों की पहले दिन की कमाई का आंकड़ा भी दिया। जिसके मुताबिक, पठान ने पहले दिन 27.08 करोड़, शहजादा ने 2.92 करोड़, सेल्फी ने 1.30 करोड़ तो तू झूठी मैं मक्कार ने पहले दिन 7.85 करोड़ का बिजनेस किया था।

