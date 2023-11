Deepfake: रश्मिका मंदाना के बाद कैटरीना हुईं डीपफेक का शिकार, 'टाइगर 3' का मॉर्फ्ड टॉवल सीन वायरल

Highlights वायरल हो रही एडिटेड फोटो में कैटरीना प्लंजिंग नेकलाइन और मैचिंग बॉटम के साथ सफेद बिकनी टॉप पहने नजर आ रही हैं 'टाइगर 3' के मूल दृश्य में कैटरीना एक हॉलीवुड अभिनेत्री मिशेल ली के साथ तौलिया पहने हुए लड़ाई में लगी हुई दिखाई देती है 'टाइगर 3' का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया है और यशराज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है

नई दिल्ली: अभिनेत्री कैटरीना कैफ डीपफेक तकनीक की नवीनतम शिकार बन गई हैं और 'टाइगर 3' में उनके तौलिया दृश्य की मॉर्फ्ड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रश्मिका मंदाना का मॉर्फ्ड एलिवेटर वीडियो सामने आने के कुछ दिनों बाद, कैटरीना की एक संपादित छवि अब चर्चा का विषय बन गई है। बता दें कि 'डीपफेक' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए वीडियो अथवा इमेज वास्तविक लगते हैं। डीपफेक वीडियो/इमेज में, व्यक्ति को किसी और जैसा दिखाने के लिए उसके शरीर या चेहरे को डिजिटल रूप से हेरफेर किया जाता है।

'टाइगर 3' के मूल दृश्य में, जिसे निर्माताओं ने ट्रेलर में दिखाया था, कैटरीना एक हॉलीवुड अभिनेत्री मिशेल ली के साथ तौलिया पहने हुए लड़ाई में लगी हुई दिखाई देती है। अब वायरल हो रही एडिटेड फोटो में कैटरीना प्लंजिंग नेकलाइन और मैचिंग बॉटम के साथ सफेद बिकनी टॉप पहने नजर आ रही हैं।

