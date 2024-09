नाम सुनकर कांप जाते थे चीनी... मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाएंगे एक्टर फरहान अख्तर, फिल्म '120 बहादुर'

Highlights Farhan Akhtar to play Major Shaitan Singh in 120 Bahadur: फरहान अख्तर 1962 के भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म ‘120 बहादुर’ में परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। 120 Bahadur Movie: फिल्म ‘120 बहादुर’ में मेजर शैतान सिंह की भूमिका में एक्टर फरहान अख्तर

120 Bahadur Movie: अभिनेता फरहान अख्तर 1962 के भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म ‘120 बहादुर’ में परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। निर्माताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी। निर्माताओं के अनुसार, आगामी फिल्म रेजांग ला की लड़ाई से प्रेरित है। इसी जगह पर चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने अद्वितीय साहस, वीरता और बलिदान का प्रदर्शन किया था। ‘120 बहादुर’ को रितेश सिधवानी और फरहान की निर्माता कंपनी ‘एक्सेल एंटरटेनमेंट’, अमित चंद्रा के ‘ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो’ के सहयोग से बना रही है।

What they accomplished will never be forgotten.



It is an absolute privilege to bring you the story of Maj Shaitan Singh Bhati PVC and the soldiers of Charlie company, 13 Kumaon regiment.



Famously known as the Battle of Rezang La, fought on the 18th of November 1962 during the… pic.twitter.com/Oovljp0AOP — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) September 4, 2024

फिल्म का पहला शूट आज लद्दाख में शुरू हो रहा है। ‘एक्सेल एंटरटेनमेंट’ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इस बारे में जानकारी दी। पोस्ट में निर्माताओं ने कहा, ‘‘ मेजर शैतान सिंह पीवीसी और चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों की कहानी आपके सामने लाना एक सौभाग्य की बात है।’’ इसने कहा, ‘‘भारत-चीन युद्ध के दौरान 18 नवंबर 1962 की लड़ी गई जंग रेजांग ला की लड़ाई के रूप में प्रसिद्ध, यह सभी बाधाओं के बावजूद वर्दी में हमारे जवानों द्वारा दिखाए गए उल्लेखनीय साहस, वीरता और निस्वार्थता की कहानी है।’’ निर्माताओं ने ‘‘वीरता की इस अविश्वसनीय कहानी को स्क्रीन पर लाने’’ में उनके समर्थन के लिए भारतीय सेना का आभार भी व्यक्त किया।

My deepest gratitude to the family of Maj Shaitan Singh Bhati PVC for trusting me with his portrayal.

Your love and support means the world to us.



..............



मैं मेजर शैतान सिंह पीवीसी के परिवार का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उनके किरदार को निभाने के… pic.twitter.com/aoCyxtroT0 — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) September 4, 2024

कंगना रनौत अभिनीत फिल्म ‘धाकड़’ के लिए मशहूर रजनीश घई ‘एक्सेल एंटरटेनमेंट’ द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। पिछले सप्ताह फरहान ने कहा था कि वह एक ‘‘विशेष फिल्म’’ की शूटिंग के लिए लद्दाख में हैं। फरहान ने सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी थी। फरहान ने अपनी फिल्म ‘लक्ष्य’ (2004) और ‘भाग मिल्खा भाग’ (2013) की शूटिंग भी पहाड़ी क्षेत्र में की थी। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय लोगों की एक तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा था, ‘‘लक्ष्य और भाग मिल्खा भाग के बाद एक बहुत ही खास फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख वापस आ गया हूं।’’

