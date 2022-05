विजय दर्डा का ब्लॉग: सोना न होता तो भारत बन जाता श्रीलंका

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: May 16, 2022 10:48 AM

भारत के राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक अधिकारियों ने सजगता न दिखाई होती तो हमारी कहानी भी श्रीलंका जैसी हो सकती थी. आज श्रीलंका की जो हालत है, उसके लिए वहां का राजनीतिक नेतृत्व ज्यादा जिम्मेदार है.

विजय दर्डा का ब्लॉग: सोना न होता तो भारत बन जाता श्रीलंका

Next