ब्लॉग: गाजा को लेकर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में बढ़ रहे विरोध प्रदर्शन

Highlights गाजा को लेकर अमेरिका के अंदर ही बाइडेन सरकार की नीति को लेकर कड़ा विरोध विश्वविद्यालयों के अंदर इन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के औचित्य को लेकर सवाल उठ खड़े हुए छात्रों ने यूनिवर्सिटी से अपील की है वह उन कंपनियों के साथ काम करना बंद करे जो गाजा में

एक तरफ जहां गाजा त्रासदी को लेकर अमेरिका, सऊदी अरब सहित पश्चिमी देशों व पश्चिमी एशियाई देशों के बीच राजनयिक वार्ताओं का दौर तेज हो गया है, वहीं इजराइल-हमास के बीच हो रहे इस युद्ध को लेकर अमेरिकियों का बाइडेन सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन विश्वविद्यालयों तक पहुंच गया है।

ऐसे में एक तरफ जहां सवाल उठाए जा रहे हैं कि गाजा का मुद्दा बेहद गंभीर है लेकिन विश्वविद्यालयों के अंदर इस तरह के आक्रामक विरोध प्रदर्शनों के रूप में इसे उठाना सही नहीं है, वहीं दूसरी तरफ तर्क यह भी है कि विरोध के तरीके को पूरी तरह से भले ही सही न माना जाए लेकिन विरोध का मुद्दा तो सही है।

अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले छात्रों के एक ग्रुप ने गाजा में इजराइली सैन्य कार्रवाई के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। धीरे-धीरे यह विरोध प्रदर्शन अमेरिका के अन्य विश्वविद्यालयों में भी फैल रहा है। गाजा को लेकर अमेरिका के अंदर ही बाइडेन सरकार की नीति को लेकर कड़ा विरोध व्यक्त किया जा रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालयों के अंदर इन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के औचित्य को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी से अपील की है वह उन कंपनियों के साथ काम करना बंद करे जो गाजा में युद्ध का समर्थन कर रही हैं।

Wow.



In Athens, Greek students gather in front of the US embassy, protesting for a free Palestine and joining in solidarity with American students.



“Solidarity with the University students in the US!



No to the genocide in Gaza!



Free Palestine!” 🇵🇸🔥pic.twitter.com/IHmA7VnhD8