अभिषेक कुमार सिंह का ब्लॉग: अंतरिक्ष के दरवाजे पर नई दस्तक

By अभिषेक कुमार सिंह | Published: May 24, 2024 10:05 AM

Next

भारतीय मूल के अन्य अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजा चारी और न्यू शेपर्ड के पहले मिशन से अंतरिक्ष जाने वाली सिरीशा बांदला अमेरिकी पासपोर्ट धारक थे जो पेशेवर अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस में गए थे.