ब्लॉग: 1984 और 2024 के लोस चुनाव में समानताएं

अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव राजनीतिक पर्यवेक्षकों को 40 साल पहले हुए चुनाव की याद दिलाते हैं। 31 अक्तूबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 1 सफदरजंग रोड स्थित आवास पर हत्या के तुरंत बाद दिसंबर 1984 में हुए संसदीय चुनावों पर बारीकी से नजर डालने पर इनमें कुछ समानताएं सामने आएंगी। तब उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और 514 लोकसभा सीटों में से 404 सीटें जीतीं। उग्रवाद के कारण पंजाब और असम में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे।

संयोगवश, 1984 का चुनाव देश का ऐसा आखिरी चुनाव था जिसमें किसी एक पार्टी को 404 सीटें मिलीं। अगले 30 वर्षों तक कोई भी राजनीतिक दल बहुमत की सीटें भी हासिल नहीं कर सका। 1984 में भाजपा केवल दो सीटें जीत पाई थी और वह भी आंध्र प्रदेश और गुजरात में। एनटी रामाराव की क्षेत्रीय पार्टी टीडीपी 23 सीटों के साथ प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। उसी भाजपा ने 2014 में 282 सीटें जीतीं और 2019 में 300 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया।

1984 के चुनावों में राजीव गांधी ने भले ही 404 लोकसभा सीटें जीती थीं, लेकिन वह काफी हद तक इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उभरी जबरदस्त सहानुभूति लहर के कारण था। राजीव गांधी एक अपरीक्षित और युवा, सौम्य और सुंदर नेता थे और उन्होंने जनता में नई आशा जगाई। वह लोगों के साथ घुलमिल गए लेकिन 1989 में अपनी उपलब्धि दोहराने में असफल रहे। विभिन्न विचारधाराओं वाले विपक्षी दलों ने हाथ मिलाया और वे सत्ता में वापस नहीं आ सके। कांग्रेस ने बाद में सत्ता तो हासिल कर ली लेकिन कभी बहुमत हासिल नहीं कर पाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 साल बाद 2024 में 400 सीटों की उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं और किसी सहानुभूति लहर पर सवार नहीं हैं। वह देशवासियों के बीच यह विश्वास पैदा करने में सक्षम हैं कि वह एक ‘प्रधान सेवक’ हैं और जो भी कहेंगे उसे पूरा करेंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने शस्त्रागार के किसी भी हथियार का उपयोग करने में संकोच नहीं करते हैं। जब देने की बात आती है, तो वह अपनी कई कल्याणकारी योजनाओं के 80 करोड़ लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत करते हैं।

मोदी के अपार संचार कौशल और लोगों के साथ तालमेल स्थापित करने का अपने आप में एक अध्ययन होना चाहिए। राजीव गांधी भी दूरदर्शी थे और उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सात प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए। वे कम्प्यूटर लेकर आए लेकिन राजनीतिक प्रबंधन में असफल रहे और इसकी कीमत चुकानी पड़ी।

1984 और 2024 के बीच समानताएं यहीं खत्म नहीं होतीं। यदि राजीव गांधी की वॉर टीम ने 1984 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों के लगभग सभी प्रमुख नेताओं की हार सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निशाना बनाया, तो मोदी सरकार भी इससे अलग नहीं है। कांग्रेस अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही जब अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, एसएन मिश्रा, राजनारायण जैसे कई बड़े विपक्षी नेता हार गए। राजीव गांधी ने बड़े विपक्षी नेताओं की हार सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ अमिताभ बच्चन जैसे फिल्मी सितारों और माधवराव सिंधिया जैसे युवा चेहरों को खड़ा किया। भाजपा भी अलग नहीं है क्योंकि उद्देश्य हासिल करने के लिए हर लोकसभा सीट की बारीकी से जांच की जा रही है।

विपक्षी दल अपनी इज्जत बचाने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। 2019 में अमेठी में राहुल गांधी की अपमानजनक हार के बाद सोनिया गांधी ने 2024 में राज्यसभा सीट का विकल्प चुना और रायबरेली में चुनाव लड़ने से परहेज किया है. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली या अमेठी में अपनी किस्मत आजमाएंगी या हाईकमान पर इस दुविधा को छोड़ देंगी कि वह इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से किसे खड़ा करे। इसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा की पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट भी निशाने पर है, उनके बेटे की शादी में शामिल होने के लिए मोदी विशेष रूप से मुंबई पहुंचे थे। फिर भी उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ने का विकल्प चुना और बाद में तृणमूल कांग्रेस में चले गए।

मोदी राज्यों में वंशवाद को भी निशाना बना रहे हैं और अपनी पार्टी के उन नेताओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं जो सोचते हैं कि टिकट पाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार हैन 2019 में अमेठी और दुमका उनके रडार पर थे, जहां राहुल गांधी और शिबू सोरेन की हार हुई थी। इस बार, यह रायबरेली, छिंदवाड़ा, बारामती और बेंगलुरु ग्रामीण होंगे जहां डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश मौजूदा सांसद हैं।

हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट पर अभिषेक मनु सिंघवी की चौंकाने वाली हार के बाद कांग्रेस आलाकमान उनके लिए दूसरा राज्य ढूंढने पर विचार कर रहा है। तत्काल उपलब्ध सीट झारखंड है जहां 4 मई को दो सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे। भाजपा और झामुमो-कांग्रेस गठबंधन को एक-एक सीट मिलेगी। लेकिन राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए, जहां हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सत्तारूढ़ झामुमो कमजोर हो गया है, कोई भी निश्चित नहीं है कि क्या होगा। दूसरे, झामुमो अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण कांग्रेस के लिए राज्यसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। एक और प्रस्ताव यह है कि सिंघवी को केरल से मैदान में उतारा जाए जहां कांग्रेस को तीन में से एक राज्यसभा सीट मिलेगी। राज्य हिमाचल प्रदेश या यहां तक कि झारखंड की तुलना में कम असुरक्षित है।

