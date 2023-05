ब्लॉग: महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हारी भाजपा

By अभय कुमार दुबे | Published: May 15, 2023 09:56 AM

कर्नाटक में भाजपा कई अहम वजहों से चुनाव हारी। वोटों के ध्रुवीकरण की भी पूरी कोशिश हुई लेकिन सफलता कांग्रेस को मिली. कर्नाटक में भाजपा आलाकमान इस खोई हुई बाजी को एक हद तक बचा सकता था. लेकिन वह जनता का मन पढ़ने में नाकाम रहा.

कर्नाटक में भाजपा की हार (फाइल फोटो)

Next