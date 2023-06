बिहारः महागठबंधन सरकार बनने के बाद दूसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार, जदयू विधायक रत्नेश सदा ने ली मंत्री पद की शपथ, सीएम नीतीश के पैर छूकर आशीर्वाद लिया

Highlights सोनबरसा (एससी) सीट से तीन बार के विधायक हैं। संतोष कुमार सुमन ने हाल में मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कार्यक्रम में शामिल हुए।

पटनाः बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद शुक्रवार को दूसरी बार कैबिनेट का विस्तार हुआ। इस दौरान जदयू विधायक रत्नेश सदा को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ दिलाई। वह सोनवर्षा से लगातार तीन बार जदयू से विधायक हैं। शपथ लेने से पहले रत्नेश सदा ने मुख्यमंत्री नीतीश के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया।

मुसहर समाज से आने वाले रत्नेश सदा को नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को माना जा रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उन्हें गले लगाकर शुभकामनाएं दी।

रत्नेश सदा के शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री विजय चौधरी, बिजेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, प्रो चंद्रशेखर समेत अन्य कई मंत्रियों के अलावे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। बता दें कि नीतीश कैबिनेट से मंत्री संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया है।

#WATCH | I resigned and made him (Jitan Ram Manjhi) the CM, everyone knows what he says now. Everyone knew that he was meeting BJP people and then used to come to us also. When I asked them (Jitan Ram Manjhi and Santosh Kumar Suman) to either merge their party with us or… pic.twitter.com/8J1Ud075W8— ANI (@ANI) June 16, 2023