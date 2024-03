Lok Sabha Elections 2024: पप्पू यादव की पार्टी JAP का कांग्रेस में होगा विलय, कहा- 'तेजस्वी यादव के साथ मिलकर BJP से लड़ेंगे'

Highlights जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में होगा पप्पू यादव ने कहा, वो खुद पार्टी नेताओं के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे गौरतलब है कि उनकी पत्नी रंजीता रंजन अभी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं

Lok Sabha Elections 2024: जन अधिकार पार्टी (जाप) अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में होगा और वो खुद पार्टी नेताओं के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। गौरतलब है कि उनकी पत्नी रंजीता रंजन अभी कांग्रेस पार्टी से मौजूदा राज्यसभा की सांसद भी है।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पार्टी नेता तेजस्वी यादव के साथ अपनी मुलाकात पर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कहा, "लालू यादव और मेरे बीच कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, यह पूरी तरह से एक भावनात्मक रिश्ता है। कल सभी हम सब एक साथ बैठे। हमारा प्रयास किसी भी कीमत पर सीमांचल और मिथिलांचल में भाजपा को रोकना है"।

पप्यू यादव ने कहा, "तेजस्वी यादव ने 17 महीने तक काम किया और विश्वास बनाया, राहुल गांधी ने दिल जीता और लोगों को आशा दी... साथ मिलकर, हम सिर्फ जीतेंगे नहीं 2024 (लोकसभा चुनाव) लेकिन 2025 (बिहार विधानसभा चुनाव) भी। पूर्णिया मायने नहीं रखता, मायने रखता है भाजपा को रोकना और कमजोर वर्गों की पहचान और विचारधारा की रक्षा करना। हम कांग्रेस नेतृत्व के साथ मिलकर लड़ेंगे, जिसने इस देश का दिल जीता, वही इस देश का पीएम बनेगा"।

#WATCH | Patna, Bihar: On his meeting with RJD chief Lalu Prasad Yadav and party leader Tejashwi Yadav, Jan Adhikar Party chief Pappu Yadav says, "...Lalu Yadav and I don't have political relations, it is completely an emotional tie...Yesterday, all of us sat down together. Our… pic.twitter.com/76UnpeiL8g