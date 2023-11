मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बहन ऊषा देवी ने छठ मईया से मांगी मन्नत, भाई अब बने पीएम

Highlights मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बहन ऊषा देवी ने मुख्यमंत्री आवास में महापर्व छठ व्रत किया इस दौरान उन्होंने छठी मईया से मांगी मन्नत सीएम की बड़ी बहन ने मीडिया से कहा, अब भाई छठी मईया के आर्शीवाद से पीएम बनेंगे

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बहन ऊषा देवी ने मुख्यमंत्री आवास में महापर्व छठ व्रत किया। उन्होंने इस मौके पर इच्छा जाहिर करते हुए कहा है कि अब, उनके भाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएं।

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "हम लोगों ने मन्नत मांगी थी कि भाई मुख्यमंत्री बन जाए। छठी मईया ने हमारी मनोकामना पूरी की और भाई बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे बिहार की तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि इस बार हम सभी ने भाई के पीएम बनने की मन्नत मांगी है। छठी मईया पर पूरा भरोसा है कि एक बहन की मनोकामना वो जरूर पूरा करेंगी। नीतीश कुमार की बड़ी बहन ऊषा देवी ने बताया कि भाई नीतीश कही भी रहते हैं तो वह छठ पूजा में जरूर शामिल होते हैं। वे घर पर प्रसाद खाने जरूर आते हैं।

हमने छठी मईया से दुआ मांगी थी कि यदि भाई बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तब मुख्यमंत्री आवास में ही छठ करवाएंगे। तब से आज तक महापर्व छठ सीएम हाउस में ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार भी मुख्यमंत्री आवास में ही छठ हो रहा है। नीतीश कुमार ने आज डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रदेश की तरक्की की कामना की।

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar offers 'Araghya' to the rising Sun in Patna, on the occasion of #ChhathPoojapic.twitter.com/MLi9GNmZR5