Tehran Metro: तेहरान मेट्रो में हिजाब पहने बिना सवार हुई किशोरी, चंद मिनट बाद संदेहास्पद घटना में घायल हुई ईरानी किशोरी की मौत, देखें वीडियो

Highlights युवती की ईरान पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी। अमीनी की मौत के बाद देश में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए थे। हिजाब पहनने के आरोप में नैतिकता पुलिस ने हिरासत में लिया था।

Tehran Metro: तेहरान मेट्रो में कुछ सप्ताह पहले हिजाब पहने बिना सवार होने के चंद मिनट बाद एक संदेहास्पद घटना में घायल हुई ईरानी किशोरी की मौत हो गई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। अरमिता गेरावंद की तेहरान में कई हफ्तों तक कोमा में रहने के बाद मौत हो गई।

इस घटना से करीब एक साल पहले महसा अमीनी नाम की युवती की ईरान पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी। अमीनी की मौत के बाद देश में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए थे। अमीनी को अनुचित तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में नैतिकता पुलिस ने हिरासत में लिया था। गेरावंद के एक अक्टूबर को घायल होने और अब उसकी मौत की खबर से देश में फिर से बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन होने की आशंका है।

CCTV footage from the Tehran Metro in Iran shows Iranian female morality police drag an unconscious 16 year old girl off the metro after they had beaten her with such severity she has now been left ‘brain dead’ and in a coma.



She currently remains in a comatose state and has… pic.twitter.com/m2sG3avv0Q — Oli London (@OliLondonTV) October 23, 2023

विशेष रूप से तेहरान और अन्य जगहों पर महिलाएं हिजाब पहनने संबंधी कानून की अवहेलना करती हैं, जो देश के धर्मतंत्र के प्रति उनके असंतोष का संकेत है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने हिजाब संबंधी कानून को लेकर व्यापक अशांति का जिक्र किए बिना गेरावंद की मौत की सूचना दी।

Iranian morality police savagely assaulted a 16 year old girl in Tehran Metro. They left her brain dead and dumped her off the train. Iran is fabricating and hiding the truth. The world must denounce this barbarism. #IranViolence#IranRevolutionpic.twitter.com/t4PRQWYanX — News Hrs (@newshrstweet) October 23, 2023

गेरावंद के ट्रेन के सवार होने के कुछ सेकंड बाद क्या हुआ, यह सवाल अब भी बना हुआ है। उसके माता-पिता ने सरकारी मीडिया से कहा कि रक्तचाप की समस्या, गिरने या शायद दोनों के कारण उनकी बेटी घायल हुई। वहीं, कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हिजाब न पहनने के कारण गेरावंद को धक्का दिया गया होगा या उस पर हमला किया गया होगा।

Armita Geravand: Iranian girl who collapsed on Tehran metro dies https://t.co/I95dfQwVY1 — BBC News (UK) (@BBCNews) October 28, 2023

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। आईआरएनएन ने कहा, ‘‘अरमिता गेरावंद के चिकित्सकों द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, रक्तचाप में अचानक गिरावट आने के कारण वह गिर गई, उसके मस्तिष्क में चोट लगी, जिसके बाद उसे लगातार ऐंठन हुई, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई और उसमें सूजन आ गई।’’

Devastated to hear that 16-year-old #ArmitaGeravand has died after 28 days in hospital following a reported assault by Islamic Republic morality police while on a Tehran metro, because she wasn’t wearing the compulsory hijab. When impunity reigns supreme, history repeats itself.… https://t.co/cCUJV496NO — Nazanin Boniadi (@NazaninBoniadi) October 28, 2023

