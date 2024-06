Gautam Gambhir meet Amit Shah: अमित शाह से मिले गौतम गंभीर, क्या राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे पूर्व सांसद, जानें टीम इंडिया कोच पर क्या बोले

Highlights Gautam Gambhir meet Amit Shah: माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। Gautam Gambhir meet Amit Shah: अभी तक किसी भी इच्छुक उम्मीदवार का साक्षात्कार नहीं लिया है। Gautam Gambhir meet Amit Shah: भारतीय टीम का कोच बनाने की मांग और बढ़ गई।

Gautam Gambhir meet Amit Shah: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मेंटोर (मार्गदर्शन) गौतम गंभीर ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। गंभीर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से सांसद बने थे। अपने क्रिकेट कोचिंग करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्रिय राजनीति से ब्रेक ले लिया है। गंभीर ने ‘एक्स’ पर शाह के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘हाल की चुनावी सफलता पर बधाई देने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की।

Met with Hon’ble HM Shri @AmitShah Ji to congratulate him on recent electoral success. His leadership as the Home Minister will further strengthen the security and stability of our nation! pic.twitter.com/IvjqFopaFC