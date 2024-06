T20 World Cup 2024 Super Eight schedule: 19 जून से सुपर-8 मुकाबला, जानें टीम, स्थान और समय, कहां और कब देखें लाइव मैच, किस दिन खेला जाएगा सेमीफाइनल और फाइनल

Highlights T20 World Cup 2024 Super Eight schedule: टीम इंडिया 20 जून का पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। T20 World Cup 2024 Super Eight schedule: दूसरा मैच 22 जून का बांग्लादेश के साथ खेलेगी। T20 World Cup 2024 Super Eight schedule: 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मैच खेलेगी।

T20 World Cup 2024 Super Eight schedule: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का सुपर आठ चरण बुधवार, 19 जून को शुरू हो रहा है। पहली बार 20 टीम ने भाग लिया और आईसीसी को 8 टीम मिल गई है। यानी 8 टीम के बीच सुपर-8 मुकाबले होंगे। दो ग्रुप बनाया गया है। हर ग्रुप में 4-4 टीम है। पहला मैच दक्षिण अफ्रीका और सह-मेजबान संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में खेला जाएगा। टीम इंडिया 20 जून का पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच 22 जून का बांग्लादेश और 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मैच खेलेगी।

चार समूहों से क्वालीफाई करने वाली आठ टीमों को चार-चार के दो समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक टीम इस चरण में तीन और मैच खेलेगी, जिसमें प्रत्येक समूह से शीर्ष दो खिलाड़ी सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगे। सेमीफाइनल मुकाबला 26 और 27 जून को और फाइनल मुकाबला 29 जून को खेला जाएगा।

T20 World Cup 2024 Super Eight schedule: टी20 विश्व कप 2024- सुपर आठ-

ग्रुप समूह 1: भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश

समूह 2: दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड

T20 World Cup 2024 Super Eight schedule: टी20 विश्व कप 2024 के सुपर आठ चरण का पूरा कार्यक्रम-

19 जून- दक्षिण अफ्रीका बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्थ साउंड

20 जून- वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, ग्रोस आइलेट

20 जून- अफगानिस्तान बनाम भारत, ब्रिजटाउन

21 जून- ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, नॉर्थ साउंड

21 जून- दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, ग्रोस आइलेट

22 जून- वेस्टइंडीज बनाम यूएसए, ब्रिजटाउन

22 जून- भारत बनाम बांग्लादेश, नॉर्थ साउंड

23 जून- अफ़ग़ानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, किंग्सटाउन

23 जून- यूएसए बनाम इंग्लैंड, ब्रिजटाउन

24 जून- वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, नॉर्थ साउंड

24 जून- ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, ग्रोस आइलेट

25 जून- अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश, किंग्सटाउन।