WATCH: न्यूयॉर्क में 'भारत दिवस परेड', अयोध्या राम मंदिर झांकी ने सभी का ध्यान खींचा, देखें वीडियो

India Day Parade in New York 2024: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी 'भारत दिवस परेड' का आयोजन किया गया और इसमें भारतीय मूल के हजारों अमेरिकी नागरिक शामिल हुए। भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए न्यूयॉर्क में आयोजित 'भारत दिवस परेड' में इस बार अयोध्या के राम मंदिर पर आधारित झांकी सबके आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। न्यूयॉर्क शहर का मैडिसन एवेन्यू भारतीय तिरंगे के रंग में सराबोर हो गया और लोकप्रिय भारतीय देशभक्ति और फिल्मी गाने हवा में गूंजने लगे।

#WATCH | Visuals of India Day Parade from New York; a carnival float featuring Ram Mandir is also part of the parade pic.twitter.com/EJ25i3JWhy — ANI (@ANI) August 18, 2024

#WATCH | BJP MP Manoj Tiwari, actors Sonakshi Sinha and Pankaj Tripathi attend India Day parade in New York pic.twitter.com/RsriTVTzte — ANI (@ANI) August 18, 2024

अमेरिका के प्रमुख प्रवासी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन एनवाई-एनजे-सीटी-एनई (एफआईए) द्वारा रविवार को आयोजित 42वीं वार्षिक 'भारत दिवस परेड' के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग पारंपरिक और तिरंगा थीम वाले परिधानों में एकत्र हुए। परेड में लकड़ी से बनी राम मंदिर की झांकी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। 18 फुट लंबी, नौ फुट चौड़ी और आठ फुट ऊंची इस झांकी को भारत में बनाया गया है। इसे परेड में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया था।

परेड मार्ग पर पंक्तिबद्ध खड़े भारतीय समुदाय के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने अभी तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं देखा है, लेकिन न्यूयॉर्क शहर में राम मंदिर की झांकी को देखकर वे धन्य महसूस कर रहे हैं। विश्व हिन्दू परिषद् अमेरिका के महासचिव अमिताभ वी. डब्ल्यू. मित्तल ने कहा, ‘‘राम भगवान अयोध्या में वापस आ गए हैं और हम अमेरिका में सभी हिंदुओं के लिए राम मंदिर की झांकी यहां ला रहे हैं।

श्री राम अपने घर पर आ गए हैं।’’ परेड में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी और अभिनेता एवं सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ग्रैंड मार्शल थीं और अभिनेता जहीर इकबाल परेड के अतिविशिष्ट अतिथि थे।

