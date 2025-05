Pakistani Fatah-II Missile: दिल्ली पर निशाना?, पाकिस्तानी फतह-2 मिसाइल को सिरसा में मार गिराया, देखें वीडियो

Highlights पंजाब के फिरोजपुर में हुए हमले में एक परिवार के कुछ सदस्य घायल हो गए। भारत ने पाकिस्तान में तीन वायु सेना के ठिकानों पर भी हमला किया। निशाना बनाने के दुश्मन के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया।

Pakistani Fatah-II Missile Aimed At Delhi Intercepted In Sirsa: भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम है। तीन दिनों तक ड्रोन हमलों और संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद शनिवार को पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ़ "ऑपरेशन बनयान उल मरसूस" शुरू किए जाने के बाद भारतीय शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेटवर्क 18 न्यूज के अनुसार कहा गया है कि सरकार के टॉप सूत्र ने इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान ने फतह-2 लंबी दूरी की मिसाइल दागी, लेकिन इसे हरियाणा के सिरसा में रोक दिया गया। वायुसेना के अधिकारी आज सुबह 10 बजे इस पर प्रेस कांफ्रेंस करने वाले हैं।

#IndiaPakistanTenions | Morning Updates -Pak Attack On Delhi Thwarted -Pak's Ballistic Missile Shot Down -Fateh Missile Blocked Over Haryana -Heavy Firing Continues At LoC -Attack On India Air Bases Foiled -Blasts Reported In Udhampur -Other Air Bases Safe… pic.twitter.com/NjWJnJ2pmh

Pakistan used short range Fatah-1 missiles to target Indian cities - Jammu, Srinagar, Amritsar, Pathankot, Udhampur, New Delhi, Jalandhar, and Sirsa



All Pakistani missiles shot down by Indian air defence system



