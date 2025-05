India-Pakistan conflict: भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दूसरे दिन पूर्ण ब्लैकआउट से प्रभावित शहरों की सूची

Highlights कई उत्तरी भारतीय राज्यों ने एहतियाती उपाय के तौर पर रात के समय पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू इस का उद्देश्य सीमा पर किसी भी तरह की तनाव की स्थिति में नागरिक क्षेत्रों की सुरक्षा यह दूसरा दिन है जब भारत ने पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू किया है

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, कई उत्तरी भारतीय राज्यों ने एहतियाती उपाय के तौर पर रात के समय पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सीमा पर किसी भी तरह की तनाव की स्थिति में नागरिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। यह दूसरा दिन है जब भारत ने पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू किया है।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शहरों में ब्लैकआउट लागू किया गया है। हरियाणा में, अंबाला और पंचकूला शहरों ने पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू करने की पुष्टि की है। पंजाब ने भी पठानकोट और फिरोजपुर में इसी तरह के उपाय लागू किए हैं, जबकि राजस्थान ने जैसलमेर में ब्लैकआउट की सूचना दी है।

इस बीच, जम्मू-कश्मीर में व्यापक उपाय किए गए हैं, पुंछ, उधमपुर, राजौरी, अखनू, सांबा और जम्मू में ब्लैकआउट की खबरें हैं। इन क्षेत्रों में सायरन बजते सुनाई दे रहे हैं, जो सतर्कता बढ़ाने का संकेत है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक्स पर पुष्टि की कि जम्मू शहर में ब्लैकआउट है और पूरे इलाके में सायरन बज रहे हैं।

#WATCH | As a precautionary measure, a complete blackout has been enforced in Jaisalmer, Rajasthan.



(Visuals deferred by an unspecified time) pic.twitter.com/SKQp155WO3