VIDEO: जब पश्चिमी मीडिया के एक पत्रकार ने पूछा- पीएम मोदी ने पुतिन को गले क्यों लगाया? एस. जयंशकर ने अपने जवाब से की बोलती बंद

नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बेबाक अंदाज और पश्चिमी मीडिया को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए माहिर हैं। हाल में जब उनसे पश्चिमी मीडिया के एक पत्रकार ने पूछा कि पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गले क्यों लगाया? तब विदेश मंत्री एस. जयशंकर के जवाब से पत्रकार की बोलती बंद हो गई। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि यह आपकी संस्कृति का हिस्सा न हो...।'

भारतीय विदेश मंत्री ने जवाब दिया, 'हमारी दुनिया में जब लोग मिलते हैं तो वे एक-दूसरे को गले लगाते हैं। यह आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है।' उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने आज प्रेसीडेंट ज़ेलेंस्की को भी गले लगाया। उन्होंने कई नेताओं को अलग-अलग जगहों पर गले लगाया है। मैं समझता हूं यहां एक सांस्कृतिक भिन्नता है।

