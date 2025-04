Pahalgam Attack: जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सेना का एक्शन, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी की मुलाकात

Pahalgam Attack: कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सिंह ने रविवार को सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ बैठक की और उसके बाद पीएम मोदी से चर्चा की।

वहीं, जम्मू-कश्मीर में आतंकी सहयोगियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। कई घरों में छापेमारी की गई। अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। भारत सरकार ने सोमवार को कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का चैनल भी शामिल है, जिसका नाम ‘@ShoaibAkhtar100mph’ है।

Raksha Mantri Rajnath Singh to meet PM Modi today at 11 AM — second meeting within 24 hours.



— CDS General Anil Chauhan had also met Defence Minister Rajnath Singh yesterday. pic.twitter.com/SlhFf7A2AQ