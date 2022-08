वीडियो: फिनलैंड पीएम के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई पीएम दिखे पार्टी करते, भारी भीड़ के सामने खुलेआम पिया बीयर

Highlights फिनलैंड पीएम के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई पीएम के पार्टी वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई पीएम को एक रॉक कॉन्सर्ट में बीयर पीते हुए देखा गया है। यही नहीं रॉक कॉन्सर्ट में जमा भीड़ ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बीयर पीने पर चीयर भी कर रही है।

मेलबोर्न: ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वह एक रॉक कॉन्सर्ट में भीड़ के सामने बीयर पीते हुए दिखाई दे रहे है। इस घटना का वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें पीएम एंथनी अल्बनीज को खुलेआम बीयर पीते हुए देखा गया है।

पीएम एंथनी अल्बनीज का यह वीडियो तब सामने आया है जब दो दिन पहले अपने दोस्तें के साथ पार्टी करने पर फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन की काफी आलोचना हुई थी। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे है।

वायरल वीडियो में यह देखा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज सिडनी में आयोजित एक रॉक कॉन्सर्ट में शामिल हुए है। वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि वहां काफी भीड़ है और पीएम एंथनी अल्बनीज ग्लास में बीयर पी रहे है।

Australian PM Anthony Albanese was seen chugging a beer at a rock concert in Sydney, as fellow concertgoers cheered him on.



The response to Albanese’s actions draws a sharp contrast to the backlash Finland’s PM Sanna Marin received over a video showing her partying with friends. pic.twitter.com/sffeZCTrMa