VIDEO: बॉक्सिंग रिंग में बदली तुर्की की संसद, एर्दोगन की पार्टी और विपक्षी सांसदों के बीच खूनी झड़प

अंकारा: तुर्की की संसद शुक्रवार को बॉक्सिंग रिंग में बदल गई। जहां एर्दोगन की पार्टी और विपक्षी सांसदों के बीच खूनी झड़प देखने को मिली। घटना का वीडियो दुनियाभर में वायरल हो गया। दरअसल, यहां एक विपक्षी डिप्टी पर तब हमला हुआ जब उसने अपने सहकर्मी को विधानसभा में शामिल करने की मांग की, जो सरकार विरोधी प्रदर्शनों के आयोजन के आरोप में जेल में बंद है, लेकिन बाद में सांसद चुना गया।

वीडियो फुटेज में सत्तारूढ़ एकेपी पार्टी के सांसदों को व्याख्यान-पीठ पर अहमत सिक को मुक्का मारने के लिए दौड़ते हुए दिखाया गया और दर्जनों अन्य लोग भी हाथापाई में शामिल हो गए, कुछ ने दूसरों को रोकने की कोशिश की। स्पीकर के पोडियम की सफ़ेद सीढ़ियों पर खून के छींटे पड़े।

अताले को 2022 में 18 साल की सज़ा सुनाई गई थी, उन पर 2013 में कथित तौर पर परोपकारी उस्मान कवाला (जो अब जेल में हैं) और छह अन्य लोगों के साथ मिलकर देशव्यापी गेज़ी पार्क विरोध प्रदर्शन आयोजित करके सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। सभी ने आरोपों से इनकार किया है।

कारावास के बावजूद, अताले को पिछले साल मई में तुर्की की वर्कर्स पार्टी (टीआईपी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद के लिए चुना गया था। संसद ने उन्हें उनकी सीट से हटा दिया, लेकिन 1 अगस्त को संवैधानिक न्यायालय ने उनके बहिष्कार को अमान्य घोषित कर दिया। सिक ने एकेपी सांसदों से एक भाषण में कहा, "हमें आश्चर्य नहीं है कि आप कैन अताले को आतंकवादी कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप उन सभी को कहते हैं जो आपके साथ नहीं हैं।"

