VIDEO: टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने बनाई रोबोट की आर्मी, दुनिया के सामने किया पेश

Highlights घरेलू कार्य में टेस्ला के रोबोट बेहद कारगर 20,000 से 30,000 डॉलर की अनुमानित कीमत साइबरकैब का उत्पादन 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है

VIDEO: टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट, ऑप्टिमस, तेज़ी से विकसित हो रहा है। गुरुवार की रात के "वी, रोबोट" इवेंट में, सीईओ एलन मस्क ने खुलासा किया कि ऑप्टिमस अब "कुछ भी कर सकता है।" उन्होंने कुत्तों को टहलाना, बच्चों की देखभाल करना, लॉन की घास काटना और यहाँ तक कि पेय परोसने जैसे रोज़मर्रा के कामों को संभालने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला।

ऑप्टिमस के नवीनतम संस्करण में तेज़ चलने की गति और बेहतर हाथ की हरकतों जैसी उन्नत सुविधाएँ हैं। 20,000 से 30,000 डॉलर की अनुमानित कीमत सीमा के साथ, मस्क का मानना ​​है कि ऑप्टिमस लाखों लोगों के लिए एक घरेलू साथी बन जाएगा, जो संभावित रूप से दैनिक जीवन में क्रांति लाएगा।

इवेंट में, जबकि टेस्ला साइबरकैब और रोबोवन मुख्य आकर्षण थे, ऑप्टिमस ने एक बार फिर सुर्खियाँ बटोरीं। मस्क ने ह्यूमनॉइड की क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए, इसकी लगभग असीमित कार्यक्षमता पर जोर दिया। मस्क ने कहा, "ऑप्टिमस आपके बीच चलेगा," यह सुझाव देते हुए कि रोबोट के साथ भविष्य की बातचीत स्वाभाविक लग सकती है, जैसे कि किसी अन्य इंसान के साथ रहना।

उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में यह भी कहा कि ऑप्टिमस समारोहों के दौरान पेय परोस सकता है, जिससे यह घर पर एक मददगार सहायक बन जाएगा। ऑप्टिमस जेन 2 के नाम से जाना जाने वाला नवीनतम संस्करण अपने पूर्ववर्ती की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार प्रदान करता है, जो कि ज़्यादातर चलने और बात करने तक ही सीमित था।

अब, रोबोट में तेज़ गतिशीलता, बेहतर हाथ की निपुणता और उंगलियों पर स्पर्श सेंसर हैं। ये अपग्रेड इसे अधिक जटिल कार्यों को संभालने में सक्षम बनाते हैं, जैसे शर्ट को मोड़ना, एक ऐसा कौशल जिसे टेस्ला ने इस साल की शुरुआत में मस्क द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए एक वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया था।

Elon Musk introduces an army of Optimus robots, says people will be able to buy them to complete tasks!

