VIDEO: शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में SCO बैठक से इतर विदेश मंत्री जयशंकर का किया स्वागत

इस्लामाबाद: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उनसे हाथ मिलाया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बुधवार को 23वीं एससीओ सीएचजी की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें शीर्ष सुरक्षा उपाय किए गए हैं। जयशंकर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक में संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद (सीएचजी) की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की अध्यक्षता में होगी। एससीओ सीएचजी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित होती है।" जयशंकर एससीओ की 23वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है, "भारत एससीओ प्रारूप में सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें एससीओ ढांचे के भीतर विभिन्न तंत्र और पहल शामिल हैं।"

