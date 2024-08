Video: बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास में घुसी भीड़, आधिकारिक आवास में तोड़फोड़ की, देखें

Highlights शेख हसीना सैन्य हेलीकॉप्टर से बंगाभवन से बाहर निकलीं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास में घुसी भीड़ आधिकारिक आवास में तोड़फोड़ की

Bangladesh Anti-Quota Protest: बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी ढाका में गणभवन स्थित प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं। प्रदर्शनकारी भीड़ ने शेख हसीना के आधिकारिक आवास में तोड़फोड़ की। भीड़ के शेख हसीना के घर में घुसने का वीडियो भी सामने आ गया है। ये कुछ ऐसा ही नजारा है जैसा अफगानिस्तान और श्रीलंका में देखा गया था।

हालांकि ये खबर भी है कि कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और सेना की मदद से बांग्लादेश छोड़ दिया है। शेख हसीना के भारत के राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लैंड करने की रिपोर्ट भी आई हैं।

बता दें कि बांग्लादेशी 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले परिवारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत कोटा दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। हिंसा के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कोटा घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया था। लेकिन इसके बाद भी विरोध प्रदर्शनों का कोई अंत नहीं हुआ है और संकट हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। विभिन्न हिस्सों में झड़प में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

भारत ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण अपने सभी नागरिकों को अगली सूचना तक पड़ोसी देश की यात्रा न करने की सलाह दी है।



