PM Modi Speech: ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में नई लकीर खींच दी?, पीएम मोदी बोले-100 से अधिक दुर्दात आतंकवादी ढेर, देखें वीडियो

Highlights PM Modi Speech: पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी। PM Modi Speech: टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। PM Modi Speech: भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पूरी दृढ़ता के साथ दो टूक शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी। पाकिस्तान से बात होगी, तो PoK पर होगी। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत का मत एकदम स्पष्ट है... टेरर और टॉक, एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड, एक साथ नहीं चल सकते। और... पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार, जिस तरह आतंकवाद को खाद-पानी दे रहे हैं वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है, तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है।

#WATCH | Wardha, Maharashtra | On PM Modi's address to the nation on #OperationSindoor, actor Suniel Shetty says, "...We should always show the same unity that we have shown...Our spirits are high... When we are not united, we become weak... We have to remain united..." pic.twitter.com/F43EOQ9tuv— ANI (@ANI) May 12, 2025

#WATCH | J&K | People in Jammu are listening to Prime Minister Narendra Modi's address to the nation on #OperationSindoor. pic.twitter.com/Ebv5OeFauJ— ANI (@ANI) May 12, 2025

भारत किसी ‘परमाणु ब्लैकमेल’ को बर्दाश्त नहीं करेगा : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पूरी दृढ़ता के साथ दो टूक शब्दों में कहा कि भारत किसी ‘परमाणु ब्लैकमेल’ को सहन नहीं करेगा तथा पाकिस्तान के खिलाफ अभियान को केवल स्थगित किया गया है और भविष्य पड़ोसी देश के व्यवहार पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों और उनके ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के बहादुर सशस्त्र बलों, सैनिकों, वैज्ञानिकों और खुफिया एजेंसी को ‘सेल्यूट’ किया।

#WATCH | #OperationSindoor | In his address to the nation, PM Modi says, "We will not differentiate between the government which is under the influence of terrorists and the handlers of terrorists..." pic.twitter.com/oPX3bHYw7t — ANI (@ANI) May 12, 2025

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से सैन्य आक्रमण रोकने के लिए विनती की तथा भारत ने इस पर तभी विचार किया जब उन्होंने अपने दुस्साहस को रोकने का वादा किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ, उसने देश और पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के मासूम नागरिकों को उनका धर्म पूछकर, उनके परिवार के सामने क्रूरता से मार दिया गया।

#WATCH | During his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says, "...After India's aggressive action, Pakistan started looking for ways to escape. Pakistan was appealing to the world to reduce tensions and after being badly beaten, the Pakistani army contacted our… pic.twitter.com/w0pOWD7tLn — ANI (@ANI) May 12, 2025

मोदी ने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से यह पीड़ा बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सशस्त्र बलों की इस बहादुरी को, इस देश की माताओं, बहनों और बेटियों को समर्पित करता हूं।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम की घटना में आतंकवाद का ‘वीभत्स चेहरा’ सामने आया।

#WATCH | #OperationSindoor | In his address to the nation, PM Modi says, "...Now, Operation Sindoor is India's policy against terrorism. This operation has drawn a new line, it is the new normal..." pic.twitter.com/PFEjp9lqPy — ANI (@ANI) May 12, 2025

उन्होंने कहा,‘‘हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए हमारे सशस्त्र बलों को खुली छूट दे दी थी।’’ उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 100 से अधिक दुर्दांत आतंकवादी मारे गये। मोदी ने पूरी दृढ़ता और चेतावनी भरे शब्दों में कहा, ‘‘भारत किसी ‘परमाणु ब्लैकमेल’ को सहन नहीं करेगा। हमने पाकिस्तान के खिलाफ अभियान को केवल स्थगित किया है तथा भविष्य उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा।

#WATCH | During his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says, "...Pakistan went to the world seeking help. After being hit badly, Pakistan military contacted our DGMO on May 10th..." pic.twitter.com/RO96imZVen — ANI (@ANI) May 12, 2025

‘ऑपरेशन सिंदूर’ आतंकवाद के खिलाफ भारत की नयी नीति है तथा अब एक नयी रेखा खींच दी गयी है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर आतंकवादी और आतंकवादी संगठन यह बात अच्छी तरह जान गया है कि ‘‘हमारी मां-बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने का क्या अंजाम होता है?’’ राष्ट्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ केवल एक नाम नहीं है बल्कि यह ‘न्याय के प्रति एक अखंड प्रतीज्ञा’ है और इसके माध्यम से पूरे विश्व ने इस अखंड प्रतिज्ञा को कार्रवाई में बदलते देखा है।

#WATCH | #OperationSindoor | In his address to the nation, PM Modi says, "Many handlers of terrorists were openly roaming around in Pakistan for the last two and a half decades and were conspiring against India. India finished them at once. Pakistan was in depression and rattled… pic.twitter.com/MyvaWVPlU0 — ANI (@ANI) May 12, 2025

मोदी ने कहा कि भारत आतंकवादियों एवं उनको प्रायोजित करने वाले देश को अलग करके नहीं देखेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा,‘‘ पाकिस्तान को अपना आतंकवादी ढांचा नष्ट करना ही होगा, ‘उसके अलावा शांति का कोई अन्य रास्ता नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह युद्ध का युग नहीं है और यह आतंकवाद का युग भी नहीं है।’’

मोदी ने कहा कि ‘जब हमारी मिसाइलों एवं ड्रोन ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया तो न केवल उनकी इमारतें बल्कि उनकी हौसले भी ध्वस्त हो गये। उन्होंने कहा, ‘‘जब ‘राष्ट्र प्रथम’ हमारा संकल्प हो तो फौलादी निर्णय किए जाते हैं।’’ उन्होंने कहा कि आतंकवादी शिविरों पर भारतीय हमले से पाकिस्तान में निराशा व्याप्त हो गयी किंतु उन्होंने ‘आतंकवाद से लड़ने के बजाय हम पर हमला करने की जुर्रत की। उन्होंने कहा, लेकिन भारतीय हमले में 100 से अधिक दुर्दात आतंकवादी मारे गये।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार हमारे सैन्य सामर्थ्य ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान के दिल पर चोट की और हमारे मिसाइलों ने सटीकता से वार करके उनके वायुसेना ठिकानों को बर्बाद कर दिया।’’

