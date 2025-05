PM Modi Speech: राष्ट्र को संबोधित कर रहे पीएम मोदी?, पराक्रमी सेना को सलाम, देखें वीडियो

Highlights PM Modi Speech Live: पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को कई भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। PM Modi Speech Live: सहमति चार दिन तक सीमा के आरपार हमलों के बाद बनी। PM Modi Speech Live: भारत ने छह मई की देर रात को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की शुरुआत के बाद पहला संबोधन है। इस परिणाम को दुनिया ने देखा। सिंदूर मिटाने की कीमत वसूल लिया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने भारतीय सेना को आतंकवादियों का सफाया करने की पूरी आजादी दी है और आज हर आतंकवादी, हर आतंकी संगठन जानता है कि 'की हमारी बहन, बेटियों के माथे से सिन्दूर हटाने का अंजाम क्या होता है।

राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई, उसने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जो निर्दोष लोग छुट्टी मना रहे थे, उन्हें उनके परिवारों के सामने, उनका धर्म पूछकर मार दिया गया..." आज मैं (सशस्त्र बलों के) इस शौर्य, पराक्रम और साहस को हमारे देश की हर मां को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को समर्पित करता हूं।

प्रधानमंत्री का यह संबोधन भारत और पाकिस्तान के बीच सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रोकने पर बनी सहमति के दो दिन बाद आया है। यह सहमति चार दिन तक सीमा के आरपार हमलों के बाद बनी। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए भारत ने छह मई की देर रात को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था।

इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को कई भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया।

भारतीय सशस्त्र बलों ने रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर और चुनियां सहित कई पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर भीषण जवाबी हमला किया। पसरूर और सियालकोट बेस पर रडार साइट को भी सटीक हथियारों का इस्तेमाल करके निशाना बनाया गया, जिससे भारी नुकसान हुआ।

सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि लड़ाई में 35-40 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए हैं और भारत ने अपने वांछित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। घई आज शाम अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बात करने वाले हैं, जो शनिवार के बाद दोनों डीजीएमओ की दूसरी वार्ता होगी।

हमने ‘किराना हिल्स’ पर हमला नहीं किया : भारतीय वायुसेना

भारतीय वायुसेना ने सोमवार को सोशल मीडिया पर उड़ रहीं उन अफवाहों को खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में ‘किराना हिल्स’ पर हमला किया, जहां कथित तौर पर एक परमाणु संयंत्र है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में वायु अभियान महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, ‘‘हमने ‘किराना हिल्स’ पर हमला नहीं किया है, वहां जो कुछ भी है।’’

उनसे सोशल मीडिया पर उड़ रहीं इन अफवाहों के बारे में पूछा गया था कि भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई के दौरान ‘किराना हिल्स’ नामक स्थल पर हमला किया, जहां कथित तौर पर परमाणु भंडारण सुविधा है। भारत के हमलों में सरगोधा स्थित एक ‘एयरबेस’ को निशाना बनाया गया।

कुछ ऐसी खबरें थीं कि यह प्रतिष्ठान ‘किराना हिल्स’ स्थित भूमिगत परमाणु भंडारण सुविधा से जुड़ा है। एयर मार्शल भारती के साथ सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और नौसैन्य अभियान महानिदेशक वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद ने भी मीडिया को संबोधित किया।

