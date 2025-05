Highlights भारत 'परमाणु ब्लैकमेल' बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रधानमंत्री मोदी...

PM Modi Says India will not tolerate any Nuclear blackmail: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पूरी दृढ़ता के साथ दो टूक शब्दों में कहा कि भारत किसी ‘परमाणु ब्लैकमेल’ को सहन नहीं करेगा तथा पाकिस्तान के खिलाफ अभियान को केवल स्थगित किया गया है और भविष्य पड़ोसी देश के व्यवहार पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों और उनके ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के बहादुर सशस्त्र बलों, सैनिकों, वैज्ञानिकों और खुफिया एजेंसी को ‘सेल्यूट’ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से सैन्य आक्रमण रोकने के लिए विनती की तथा भारत ने इस पर तभी विचार किया जब उन्होंने अपने दुस्साहस को रोकने का वादा किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ, उसने देश और पूरी दुनिया को झकझोर दिया।

उन्होंने कहा कि देश के मासूम नागरिकों को उनका धर्म पूछकर, उनके परिवार के सामने क्रूरता से मार दिया गया। मोदी ने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से यह पीड़ा बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सशस्त्र बलों की इस बहादुरी को, इस देश की माताओं, बहनों और बेटियों को समर्पित करता हूं।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम की घटना में आतंकवाद का ‘वीभत्स चेहरा’ सामने आया। उन्होंने कहा,‘‘हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए हमारे सशस्त्र बलों को खुली छूट दे दी थी।’’ उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 100 से अधिक दुर्दांत आतंकवादी मारे गये। मोदी ने पूरी दृढ़ता और चेतावनी भरे शब्दों में कहा, ‘‘भारत किसी ‘परमाणु ब्लैकमेल’ को सहन नहीं करेगा। हमने पाकिस्तान के खिलाफ अभियान को केवल स्थगित किया है तथा भविष्य उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आतंकवाद के खिलाफ भारत की नयी नीति है तथा अब एक नयी रेखा खींच दी गयी है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर आतंकवादी और आतंकवादी संगठन यह बात अच्छी तरह जान गया है कि ‘‘हमारी मां-बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने का क्या अंजाम होता है?’’ राष्ट्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ केवल एक नाम नहीं है बल्कि यह ‘न्याय के प्रति एक अखंड प्रतीज्ञा’ है और इसके माध्यम से पूरे विश्व ने इस अखंड प्रतिज्ञा को कार्रवाई में बदलते देखा है।

मोदी ने कहा कि भारत आतंकवादियों एवं उनको प्रायोजित करने वाले देश को अलग करके नहीं देखेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा,‘‘ पाकिस्तान को अपना आतंकवादी ढांचा नष्ट करना ही होगा, ‘उसके अलावा शांति का कोई अन्य रास्ता नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह युद्ध का युग नहीं है और यह आतंकवाद का युग भी नहीं है।’’ मोदी ने कहा कि ‘जब हमारी मिसाइलों एवं ड्रोन ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया तो न केवल उनकी इमारतें बल्कि उनकी हौसले भी ध्वस्त हो गये। उन्होंने कहा, ‘‘जब ‘राष्ट्र प्रथम’ हमारा संकल्प हो तो फौलादी निर्णय किए जाते हैं।’’ उन्होंने कहा कि आतंकवादी शिविरों पर भारतीय हमले से पाकिस्तान में निराशा व्याप्त हो गयी किंतु उन्होंने ‘आतंकवाद से लड़ने के बजाय हम पर हमला करने की जुर्रत की। उन्होंने कहा, लेकिन भारतीय हमले में 100 से अधिक दुर्दात आतंकवादी मारे गये।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार हमारे सैन्य सामर्थ्य ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान के दिल पर चोट की और हमारे मिसाइलों ने सटीकता से वार करके उनके वायुसेना ठिकानों को बर्बाद कर दिया।’’

