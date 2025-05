India-Pakistan ceasefire Updates: बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान?, उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन, सांबा, कठुआ और अखनूर सेक्टर में सीजफायर उल्लंघन, देखें वीडियो

Highlights भारतीय एयर डिफेंस की ओर से उन पर गोलियां व गोले बरसा कर उन्हें नाकाम बना दिया गया। पाक सेना द्वारा छोटे हथियारों से गोलियां चला कर सीजफायर का उल्लंघन किया गया था। पुष्टि तो नहीं हो पाई पर प्रभावित स्थानीय नागरिकों ने इसके प्रति जानकारी जरूर दी थी।

India-Pakistan ceasefire Updates: पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। उसने फिर से अपने मौखिक समझौते को तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर में सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन, सांबा, कठुआ व अखनूर सेक्टर में ड्रोनों से हमला कर दिया। यही नहीं अखनूर, परगवाल, रामगढ़ और आरएस पुरा छोटे हथियारों से गोलियां चलाने की खबरें भी हैं। मिलने वाली खबरों में कहा गया है कि अखनूर, सांबा तथा कठुआ के कुछ इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोनों का हमला उस समय शुरू हो गया जब भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना राष्ट्र के नाम संबोधन समाप्त किया था। मिलने वाले समाचारों के अनुसार, जिन इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए वहां भारतीय एयर डिफेंस की ओर से उन पर गोलियां व गोले बरसा कर उन्हें नाकाम बना दिया गया।

Comparatively, a very small number of drones have come in the Samba sector. They are being engaged and there is nothing to be alarmed: Army Sources pic.twitter.com/MIEW2b8bNy