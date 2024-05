VIDEO: मेक्सिको में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की चुनावी रैली में हवा से ढह गया पूरा मंच, 9 लोगों की हुई मौत, 50 से अधिक घायल

Highlights घटना के बाद एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कुछ देर के लिए अस्पताल ले जाया गया उम्मीदवार जॉर्ज अल्वारेज़ मेनेज़ ने कहा कि वह इस घटना में घायल नहीं हुए हैं हादसा पूर्वोत्तर शहर सैन पेड्रो गार्ज़ा गार्सिया में उनके अभियान कार्यक्रम के दौरान हुआ था

VIDEO: मेक्सिको में बुधवार को एक अभियान रैली के दौरान भारी हवाओं के कारण मंच गिरने से नौ लोगों की मौत हो गई और एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कुछ देर के लिए अस्पताल ले जाया गया। उम्मीदवार जॉर्ज अल्वारेज़ मेनेज़ ने कहा कि वह इस घटना में घायल नहीं हुए हैं। यह घटना पूर्वोत्तर शहर सैन पेड्रो गार्ज़ा गार्सिया में उनके अभियान कार्यक्रम के दौरान हुई थी। मेक्सिको के नुएवो लियोन राज्य के गवर्नर ने कहा कि कम से कम 54 लोग घायल हो गए हैं और ढहे मंच के नीचे फंसे कुछ लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है।

मृतकों में एक नाबालिग है, गवर्नर सैमुअल गार्सिया सिपुलेवेडा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कुछ घायलों की हालत स्थिर है जबकि अन्य की सर्जरी की जा रही है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में उस क्षण को दिखाया गया जब तेज झोंके के कारण मंच ढह गया। अल्वारेज़ मेनेज़ और उनकी टीम को कवर के लिए दौड़ते हुए देखा जा सकता है क्योंकि संरचना, जिसमें एक बड़ी वीडियो स्क्रीन शामिल थी।

दुर्घटना के बाद लिए गए फुटेज में घटनास्थल पर बड़ी संख्या में आपातकालीन वाहन दिखाई दे रहे हैं, उनकी लाइटें अंधेरे में चमक रही हैं, और घायल लोगों को ले जाया जा रहा है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई और भारी हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात थे। मेक्सिको की मौसम विज्ञान सेवा ने पूरे क्षेत्र में शक्तिशाली हवाओं की भविष्यवाणी की थी, जिसमें बुधवार दोपहर से 70 किलोमीटर प्रति घंटे (43 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई थी।

अल्वारेज़ मेनेज़ ने बाद में कहा कि वह पतन के बाद सभी अभियान गतिविधियों को निलंबित कर रहे हैं लेकिन स्थिति और पीड़ितों की निगरानी के लिए राज्य में बने रहेंगे। अल्वारेज़ मेनेज़ ने कहा, "हमें एकजुटता रखनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी दुर्घटना, इस प्रकृति की क्षति की मरम्मत कर सके, और [लोग] इस त्रासदी में अकेले नहीं होंगे और इस त्रासदी के परिणाम उनके जीवन में होंगे।"

38 वर्षीय कांग्रेसी केंद्र-वाम नागरिक आंदोलन पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जनवरी में गार्सिया सिपुलेवेडा के बाहर होने के बाद उन्हें पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था। गार्सिया सिपुलेवेडा को गवर्नर के रूप में अपने कर्तव्यों पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके अंतरिम प्रतिस्थापन के तहत राजनीतिक अराजकता फैल गई, जिससे उनका राष्ट्रपति अभियान अस्थिर हो गया।

