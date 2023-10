वीडियो: क्रोएशियाई सांसद ने सीएनएन, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की, देखिए

Highlights यूरोपीय संसद में क्रोएशियाई सदस्य ने लगाए गंभीर आरोप मिस्लाव कोलाकुसिक ने कई मीडिया संस्थानों को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की सीएनएन, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और डॉयचे वेले का नाम लिया

नई दिल्ली: यूरोपीय संसद (एमईपी) के क्रोएशियाई सदस्य मिस्लाव कोलाकुसिक द्वारा दिए गए चौंकाने वाले बयान ने आज की दुनिया में मीडिया की भूमिका पर एक तीखी बहस छेड़ दी है। मिस्लाव कोलाकुसिक ने सीएनएन, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और डॉयचे वेले जैसे मीडिया दिग्गजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

यूरोपीय संघ की संसद को अपने संबोधन में के दौरान क्रोएशियाई सदस्य मिस्लाव कोलाकुसिक ने कहा कि मुख्यधारा के मीडिया आउटलेट्स ने संकट के दौरान, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान गलत सूचना का प्रचार किया और नफरत फैलाया। कोलाकुसिक ने कहा कि सीएनएन, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और डॉयचे वेले जैसे मीडिया दिग्गजों को उनके कथित गलत सूचना के प्रचार और नफरत फैलाने के कारण "आतंकवादी संगठन" घोषित किया जाना चाहिए।

To return to normal human values it is necessary that CNN, Reuters, Associated Press, Deutsche Welle and similar media fanatics and media Taliban be declared terrorist organizations because of the enormous amount of fake news and hate they spread. pic.twitter.com/ErZ542uLnq