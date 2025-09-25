UN में ट्रंप के खिलाफ हुई साजिश, अमेरिकी राष्ट्रपति ने की जांच की मांग, कहा- "मेरे खिलाफ 3 साजिश"
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 25, 2025 10:11 IST2025-09-25T10:10:24+5:302025-09-25T10:11:04+5:30
Donald Trump UN: ट्रम्प ने दावा किया कि टेलीप्रॉम्प्टर और ऑडियो संबंधी समस्याएँ हैं, और एस्केलेटर बंद है, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यह अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के कर्मचारी के कारण हो सकता है
Donald Trump UN: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई तीन ‘‘खतरनाक घटनाओं’’ की जांच की मांग की है जिनमें एक घटना तब हुई जब वह और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप एस्केलेटर पर थे और वह अचानक रुक गया। उन्होंने इसे ‘‘तिहरी साजिश’’ बताया। ट्रंप ने बुधवार को ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को खुद पर ‘शर्म’ आनी चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘कल संयुक्त राष्ट्र में बड़ी अपमानजनक घटनाएं हुईं- एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बहुत भयावह घटनाएं।’’ पहली घटना तब हुई जब ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप मुख्य सभागार तक जाने के लिए एस्केलेटर पर चढ़े, तो स्वचालित सीढ़ियां अचानक रुक गयीं, जिससे दोनों को खुद चलकर ऊपर जाना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यह पलक झपकते ही रुक गया। गनीमत रही कि मेलानिया और मैं मुंह के बल आगे नहीं गिरे। हम दोनों ने मजबूती से हैंडरेल पकड़ा हुआ था, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। यह पूरी तरह से साजिश थी।’’
ट्रंप ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद जब ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 80वें सत्र को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़े तो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। ट्रंप ने बिना टेलीप्रॉम्पटर के 57 मिनट का भाषण दिया। हालांकि, 15 मिनट बाद टेलीप्रॉम्पटर फिर से काम करने लगा।
उन्होंने कहा, ‘‘अच्छी बात यह है कि भाषण को शानदार समीक्षाएं मिली हैं। शायद लोग इस बात की कद्र करते हैं कि बहुत कम लोग वह कर सकते थे जो मैंने किया।’’ तीसरी बात ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपना भाषण समाप्त करने के बाद बताया गया कि महासभा के सभागार में ध्वनि पूरी तरह बंद थी और विश्व के नेता कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे, सिवाय दुभाषिए के ईयरपीस के उपयोग के। उन्होंने कहा कि जब भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने मेलानिया से पूछा, ‘‘मैने कैसा किया? तो उन्होंने कहा कि ‘मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी।’’’
ट्रंप ने कहा कि ये घटनाएं महज संयोग नहीं थीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र में ‘‘तिहरी साजिश’’ थीं और इस संस्था को खुद पर ‘‘शर्म’’ आनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस पत्र की एक प्रति संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेज रहा हूं, और मैं तत्काल जांच की मांग करता हूं।
इसमें हैरानी नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र वह काम नहीं कर पाया जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था।’’ ट्रंप ने ‘द लंदन टाइम्स’ की एक खबर का भी जिक्र किया जिसमें बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने मजाक में कहा था कि वे एस्केलेटर और लिफ्ट बंद कर कर सकते हैं और राष्ट्रपति को यह बता सकते हैं कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा।