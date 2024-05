US Election 2024: लो जी हो गया कंफर्म!, राष्ट्रपति चुनाव में इस प्रत्याशी को वोट करेंगी भारतीय-अमेरिकी निक्की हेली, आज किया खुलासा

Highlights US Election 2024:रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल थीं। US Election 2024: प्रायमरी चुनावों में सफलता नहीं मिली। US Election 2024: घोषणा पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है।

US Election 2024: भारतीय अमेरिकी निक्की हेली ने बुधवार को कहा कि वह अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए मतदान करेंगी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत हेली ने वाशिंगटन में हडसन इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, "मैं ट्रंप को वोट दूंगी।" हेली ने कहा, ‘‘मैंने जो पहले कहा था मैं उस पर कायम हूं। मैंने अपने निलंबन भाषण में जो कहा था मैं उस पर कायम हूं। मुझे लगता है कि ट्रंप उन लाखों लोगों तक पहुंचेंगे जिन्होंने मुझे वोट दिया और मेरा समर्थन करना जारी रखा।’’

उन्होंने कहा, "एक मतदाता के रूप में मैं अपनी प्राथमिकताएं ऐसे राष्ट्रपति पर छोड़ती हूं जो हमारे सहयोगियों का समर्थन करेगा और हमारे दुश्मनों को जवाबदेह ठहराएगा, जो सीमा को सुरक्षित करेगा, कोई बहाना नहीं। एक राष्ट्रपति जो पूंजीवाद और स्वतंत्रता का समर्थन करेगा, एक राष्ट्रपति जो समझता है कि हमें कम कर्ज की जरूरत है, अधिक कर्ज की नहीं।''

उन्होंने कहा, "ट्रंप इन नीतियों पर सही नहीं रहे हैं। मैंने इसे कई बार स्पष्ट किया है। लेकिन (जो) बइडन एक आपदा रहे हैं। इसलिए मैं ट्रंप को वोट दूंगी। यह कहने के बाद...मैंने अपने निलंबन भाषण में जो कहा था, मैं उस पर कायम हूं।" हेली भी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल थीं।

लेकिन उन्हें प्रायमरी चुनावों में सफलता नहीं मिली। हेली ने चुनाव अभियान के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी रहे ट्रंप की महीनों तक कड़ी आलोचना की थी लेकिन अब उन्होंने ट्रंप को समर्थन देने का फैसला किया है। ट्रंप के प्रचार अभियान दल ने हेली की घोषणा पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है।

English summary :

US Election 2024 Will Vote Donald Trump In November Says Nikki Haley Who are presidential candidates?

Web Title: US Election 2024 Will Vote Donald Trump In November Says Nikki Haley Who are presidential candidates?