भारत की आबादी का 'मजाक' उड़ाने बाले जर्मन कार्टून पर केंद्रीय मंत्री ने दिया माकूल जवाब, जानें क्या कहा

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जर्मन मीडिया कंपनी 'डेर स्पीगल' के कार्टून में भारत को चीन को पछाड़ते हुए सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चित्रित करने के लिए नस्लवादी लहजे के लिए उसकी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ने कैरिकेचर को साझा करते हुए कहा, आने वाले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी से बड़ी होगी। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से व्यापक रूप से प्रसारित है।

उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, प्रिय कार्टूनिस्ट डेर स्पीगल भारत का मजाक उड़ाने के आपके प्रयास के बावजूद, पीएम नरेंद्र मोदी जी के तहत भारत के खिलाफ दांव लगाना स्मार्ट नहीं है, कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी से बड़ी होगी।

Dear Cartoonist at @derspiegel



Notwithstanding ur attmpt at mocking India, its not smart to bet against India under PM @narendramodi ji 💪🏻In a few years Indias economy will be bigger than germany's 😁😁#NewIndiapic.twitter.com/Evzooqfc2J